fredagsjam

Fredericia: I dag fredag er der fredagsjam i Tøjhuset. Her kan man høre live musik i caféen i selskab med DKS Extemporize Orchestra. Det er et nystartet orkester bestående af udvalgte musikere fra Den Kreative Skole. Musikerne bliver dirigeret med musiktegnsproget Extemporize - et tegnsprogssystem udviklet af Nana Pi, der gør det muligt at komponere numre i nuet ud fra dirigentens struktur og de respektive musikeres intuition. Extemporize betyder at spille, synge, komponere musik spontant ud fra ens første indskydelse.

DKS Extemporize Orchestra åbner fredagsjam med en koncert, og herefter er scenen åben for alle med noget musikalsk på hjerte. På scenen findes flygel, trommesæt, guitar- og basforstærker samt mikrofoner. Dørene åbner kl. 14.30, mens koncerten begynder kl. 15. Der er fri entre.