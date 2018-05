Siden februar har hæren haft ansvaret for sikkerheden i delstaten Rio de Janeiro, hvor narkobander hærger.

Brasiliansk politi dræbte sidste år 5012 personer. Det er en stigning på 19 procent i forhold til 2016.

Samtidig faldt antallet af dræbte politibetjente med 15 procent til 385.

Det viser en rapport, der er lavet i samarbejde mellem det brasilianske nyhedsmedie G1, universitetet i São Paulo og Brasiliens forum for offentlig sikkerhed.

Politiet i Brasilien er blevet kritiseret for at være skydegal og for voldelig.

Med godkendelse fra landets parlament overtog hæren i februar ansvaret for sikkerheden i delstaten Rio de Janeiro med hovedstad af samme navn. Det skete i et forsøg på at få bugt med narkobanderne og den vold, der følger med dem.

I Rio de Janeiro blev der sidste år registreret 40 drab per 100.000 indbyggere.