En skam, ulven ikke har nogen nationalitet: Så kunne vi bruge gældende lov og sende dem ud af landet

Ulven: Det er så sørgeligt som det kan blive, minister Jakob Ellemann-Jensen søger oplysning, fordi, som han siger, det er vejen frem.

Vilde ulve i Danmark er ikke vejen frem, men tilbage, hr. minister, vis dog, du er en mand med både gylp og overskæg og få den lov, der forbyder vilde løsgående dyr (ulve) i landbrugslandet Danmark gennemført, inden det koster for meget for fåreavlere med flere.

Der kan da ikke overhovedet være et eneste argumenter for, at vi skal indføre ulve igen. Hele Danmark kommer op på de høje nagler, når en almindelig hund går amok og lemlæster et enkelt stykke vildt eller husdyr, så skal både hund og ejer jo skydes, brændes og slås ihjel.

En ulv tager ikke bare et bytte for at fortære det, de flænser jo i flok! Det kan ikke forsvares at lade ulven blive og formere sig.

Det er næsten en skam, ulven ikke har nogen nationalitet, for så kunne man jo bare bruge gældende love og sende dem ud af landet.

Hvem sagde begrænsning ved afskydning? Det er en umulighed, også med ulve skal der være fredningstid, men måske kan fåreavlere leve bedre ved at leje jagtarealer ud end ved fåreavl.