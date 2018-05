Danskhed: Det undrer mig, at der er så mange forskellige meninger om, hvornår man er dansk. For mig står det ganske klart. Det sprog, man taler til dagligt derhjemme, skal være dansk. Så kan der være meget andet, der karakteriserer en dansker. Man behøver ikke at kunne svare ja til alle de følgende punkter for at være ægte dansk, men de fleste vil nok nikke genkendende dertil.

1. Du synger eller kender en væsentlig del af den danske sang- og salmeskat.

2. Din skolegang har været på en dansk skole.

3. Du er medlem af den danske folkekirke eller anden kristen kirke.

4. Du er med i flere danske foreninger.

5. Du har tillid til de fleste mennesker.

6. Du har tillid til det danske sundhedssystem.

7. Du har tillid til de danske domstole.

8. Du respekterer demokratiet og de danske love.

9. Du kender de væsentligste danske færdselsregler.

10. Du har lært eller i hvert fald snuset til engelsk eller tysk i skolen.

11. Du ser/hører dansk tv og radio jævnligt.

12. Du følger med i nyheder på dansk i medierne.

13. Du er enig i, at skatter og afgifter er nødvendige for at have et godt samfund.

14. Du arbejder så godt, som du er i stand til det.

15. Du kræver kun din ret, hvis du også gør din pligt.

16. Du mener, at de der ikke kan klare sig selv skal hjælpes.

17. Du følger mange danske skikke og højtider.

18. Du holder med Danmark i internationale sportskampe.

19. Du spiser dansk mad.

20. Du holder af det danske flag.

21. Du er stolt over at være dansker, men respekterer andre.

22. Du går til koncerter, til møder og teaterforestillinger.

23. Du giver gerne en hjælpende hånd til frivilligt arbejde.

24. Du vil støtte hjælp til ulande, hvis der er kontrol over det.

25. Du går ind for EU, men ønsker ikke at de enkelte landes selvstændighed svækkes.

26. Du mener, at demokrati er en brugbar styreform i mangel af bedre.

27. Du går ind for retten til frihed under ansvar.

28. Du anerkender retten til forskellighed i tro, politik, seksualitet og lignende.

29. Du mener, Danmark selv skal bestemme, hvem der kommer ind i landet.

30. Du mener, at kriminalitet skal straffes.

31. Du kender en del til Danmarks historie.

32. Din slægt har danske rødder.

33. Du har dansk statsborgerskab.

Der kan findes mange flere kriterier. Naturligvis findes der gode danske statsborgere, der af en eller anden grund ikke opfylder så mange af disse krav, men prøv hvor mange du opfylder.