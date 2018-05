Fyns Politi rykkede torsdag aften ud til en bil med bagagerummet fyldt med ting, der meget klart ikke var chaufførernes egne.

Anmeldelsen kom efter to mænd havde kørt rundt i deres varevogn og forsøgt at "låne" benzin forskellige steder for at kunne køre videre, forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Lars Chr. Thede. Derfor rykkede politiet ud og standsede mændene ved Nørre Åby.

I bagagerummet på varevognen fandt politiet otte Syver-designerstole, flere Y'er-stole og en knallert. Alle ting politiet skal have kigget nærmere på, for det blev hurtigt fastslået, at det ikke var de to mænds.

- Dem er de ikke kommet i besiddelse af på legal vis, det er vi faktisk helt sikre på, siger vagtchef Lars Chr. Thede og fortsætter:

- Det er så spørgsmålet, hvor de så stammer fra (stolene red.), for der er ikke ligefrem adresse på de her affekter, og vi kan ikke henføre det til et indbrud, vi kender til. Vi ved, der er indbrud, hvor der er stjålet stole af den her genre, men ikke lige i det her antal, siger Lars Chr. Thede.

Der er tale om en 46-årig mand fra Assens-området og en 42-årig mand fra Middelfart-området. De blev standset af ordensmagten omkring kl. 19:30, og sidder nu hos Fyns Politi, hvor de skal afhøres nærmere.