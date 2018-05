Premiere

Der var både de tørre og de våde kendisser på den røde løber. De tørre var kommet tidligt for at spise med, mens de våde kom samtidig med regnen.

En af dem, der har sit på det tørre, er sommerrevyens instruktør Joy-Maria Frederiksen, der godt nok fik sig en forskrækkelse i løbet af ugen, da Bodil Jørgensen faldt ned ad nogle trapper og kom til skade med sit ene knæ.

- Det går noget bedre med Bodil, men vi har i sidste øjeblik måttet ændre på nogle ting i revyen, sagde hun lige før premieren.

Skuespillerparret Jacob Morild og Mette Marckmann var også til revy. Morild har skrevet et nummer om en kattedame til Bodil Jørgensen og håbede det stadig var med.

Han har været til revyen i Odense før, mens det er første gang for Marckmann.

Det var i øvrigt Marckmann, der i løbet af "Catch me if you can" måtte afløse en sygemeldt Natalí Vallespir Sand på Odense Teater tidligere på året.

Komikeren Andreas Bo, der er opvokset i det midtfynske, skulle se sin allerførste revy i det fynske.

- Så det er jo min debut. Men nu er der så mange med i år på scenen, som jeg kender, så nu måtte det blive, fortalte Andreas Bo, der havde sin datter Emma Tange med i teltet.

Rasmus Fruergaard, skuespiller på Det Kongelige Teater og med en opvækst i Svendborg, har aldrig spillet revy.

- Jeg venter stadig, at nogen ringer til mig, fortalte han med et grin.

Hans kone Rikke Buch Bendtsen er erfaren inden for den genre og var både i 2014 og 2015 med i Rottefælden.

- Og lige nu øver vi i Rødvig Revyen på Stevns, også kaldt Revyperler. Vi har først premiere den 24. juli, så vi får drukket en masse kaffe, siger hun.

Flemming Jensen, der om nogen kender revyfaget, skal lige sætte en forestilling op på Holbæk Teater, inden han går i gang med sin egen revy, der får premiere på en båd i Nyhavn den 21. august.

- Det er 3. gang, vi laver en stand up-revy. Jeg synes, revyen i dag har flyttet sig meget hen mod det musical-agtige, så jeg vil gerne tilbage til det basale, siger instruktøren, der har plads til 90 gæster ad gangen.

- Så det er ikke noget, vi bliver rige af.

Gordon Kennedy havde også tid til at kigge ind til premiere, selv om han er gået i gang med prøverne til revyen i Nykøbing Falster.

- Og vi jagter stadig gode tekster inden premieren den 14. juni.

Bjarne Antonisen, uddannet skuespiller i Odense og fast engageret på byens teater fra 2005 til 2010, vender hjem til Als, hvor han oprindelig kommer fra for at spille med i Sønderborg Revyen.

Antonisen, der også var med i den fremragende forestilling "Carl" for nogle år siden på Bramstrup Gods, var med i Kerteminderevyen i 2006.

Vores energi med mere-minister Lars Christian Lilleholt var til premiere i Odense. Næste uge står den på premiere på Cirkusrevyen i København.

- Jeg elsker revy og synes, det er sjovt, når vi politikere bliver parodieret. Og så er jeg glad for, at revyen her er kommet op at stå. Jeg kender jo Lars Arvad fra Seden, hvor jeg selv kommer fra.

Birthe Kjær kom i selskab med tidligere minister Helge Sander, og hun glemmer aldrig sin første revy:

- Det var i Svendborg i 1972. Hugo Herrestrup havde engageret os, for han mente, at Rottefælderevyen ikke ville spille det år. Det gjorde den, og vi måtte stoppe efter to uger. Jeg skulle alligevel have stoppet, fordi jeg skulle synge i Kolding, siger sangerinden, der mener, at Herrestrups revy foregik i Borgerforeningen.

Og en af dem fra Rottefælderevyen dukkede også op - i sidste øjeblik. Jan Schou fortalte, at holdet var gået i gang i Svendborg i mandags efter at have øvet i København.

- Og så har vi endda de tekster, vi skal bruge.