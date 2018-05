Med en gedigen holdindsats og lysende enkeltpræstationer fra blandt andre Niclas Kirkeløkke, Ole Erevik og Magnus Jøndal vandt GOG over et Skjern-hold et stykke fra top-niveauet. Nu er uafgjort nok for fynboerne i Gudme på søndag for at få adgang til DM-finalen.

Håndbold: En fyldt Su'vi:t Arena i Gudme kommer med garanti til at koge på søndag. Med GOG's sejr på 31-28 efter føring 18-13 ved pausen i Skjern Bank Arena, hvor hjemmeholdet før mødet med GOG kun havde tabt to af 25 opgør i sæsonen, har fynboerne nemlig matcbold på hjemmebanen, søndag. Med uafgjort eller sejr i arenaen i Gudme vil de gule således være klar til en DM-finale mod enten BSV eller Aalborg Håndbold. Skjern Håndbold-GOG 28-31 (13-18) DM-slutspil, herrerneKampens gang: 2-1, 5-4, 7-9, 10-11, 11-14, (13-18), 17-22, 20-24, 21-25, 23-25, 26-29, 28-31



Mål: Skjern: Jesper Konradsson 7, Kasper Søndergaard 6, Markus Olsson 5, Anders Eggert 4 (4), Eivind Tangen 2, Bjarte Myrhol 2, Christoffer Cichosz 1, Jonathan Stenbäcken 1. GOG: Niclas Kirkeløkke 10, Magnus Jøndal 4, Gøran Johannessen 4, Lasse Møller 3, Mark Strandgaard 3, Henrik Jakobsen 3, Emil Lærke 1, Frederik Clausen 1, Lasse Kronborg 1, Emil Jakobsen 1 (1),



Bedste spiller: Skjern: Jesper Konradsson. GOG: Niclas Kirkeløkke.



Udvisninger: Skjern: 4. GOG: 5.



Dommere: Martin Gjeding og Mads Hansen - de havde problemer med at finde linjen i starten af opgøret.



Tilskuere: 2867.



GOG's næste kamp: Søndag den 13. maj, kl. 16.10: GOG-Skjern:



Bemærkninger: Der er lagt op til en stor søndag i Su'vi:t Arena. Men målmands-ræven Ole Erevik, 38 år, der netop når det gælder allermest som regel finder tilbage til sit top-niveau - således også i Skjern, torsdag - forsøgte i minutterne efter opgøret at dæmpe euforien, selv om sejrs-fadøllen med garanti smagte nordmanden rigtig godt. - Der er lang vej endnu. Skjern komme med garanti med alt, hvad holdet har på søndag. Men vi fik to meget vigtige point på Skjerns hjemmebane, som lægger et enormt pres på Skjern og giver os en ekstra kamp, hvis det glipper på søndag.

Også en mental sejr

Også GOG-cheftræner, Nicolej Krickau, havde begge ben solidt plantet på arena-gulvet i Skjern i minutterne efter sejren. - Vi er selvfølgelig meget tilfredse, men vi er også meget bevidste om, at der er en ny kamp på søndag. Vi ved også stadig, at Skjern har ligaens højeste topniveau. Men vi skal blandt andet lukrere på vor bredde. Vort forsvarsspil og spil i målet var på et højt niveau i dag, og specielt før pausen gjorde vi det også rigtig godt i angrebet, lød vurderingen fra Nicolej Krickau. Efter en første halvleg, hvor GOG spillede noget af sæsonens bedste forsvarsspil - de gule nød tydeligvis atter at være tilbage i et normalt seks mod seks- spil - kom GOG også godt i gang med anden halvleg. Efter 10 minutter førte GOG således med 24-18. Ni minutter senere stod fynboerne imidlertid midt i en krise. Kasper Søndergaard var kommet i skud-gang, og GOG'erne spillede lidt for langsomt. Ved stillingen 25-23 til GOG lignede det, at det unge GOG-hold kunne knække. Men blandt andet med kynisk udnyttelse af Skjerns fejl i syv med seks - med "lette", men yderst vigtige fynske scoringer i tomt mål ved blandt andre en storspillende Niclas Kirkeløkke og en anden profil, fløjen Magnus Jøndal- samt med vigtige redninger af Ole Erevik fik GOG kæmpet sig ud af krisen. Derfor blev gevinsten i Skjern også en stor mental sejr for de gule, der tidligere er blevet kritiseret for "ikke at kunne, når det gælder". - Jeg synes GOG er kommet videre fra sidste sæson med hensyn til ikke at miste tingene til sidst. Jeg er meget tilfreds med, at holdet bevarede roen og overblikket, da Skjern kom tæt på, fastslår Nicolej Krickau.

Kirkeløkkes landsholdsformat