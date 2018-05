Som placering for topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er Singapore velvalgt.

Det vurderer Liselotte Odgaard, der er lektor i asienstudier ved Forsvarsakademiet.

- Singapore har et ret tæt militært samarbejde med USA. Men det er også et asiatisk land, hvor det primært er et kinesisk folkefærd, der bor der, siger hun.

FAKTA: Bliv klogere på Korea-konflikten her USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt via Twitter, at han 12. juni mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.



Donald Trump skriver, at det kan blive et "særligt øjeblik for verdensfreden".



Her kan du læse om striden mellem Nord- og Sydkorea, der teknisk set stadig er i krig.



* 1945: Korea - en japansk koloni siden 1910 - bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og en amerikansk sydlig besættelseszone.



* 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater.



* 25. juni 1950: Koreakrigen begynder, da nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.



* 27. juni 1953: Koreakrigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.



* 1972: Nordkorea og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 46 år senere pågår konflikten fortsat.



* Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un.



* Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater.



* Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina.



* Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i det internationale samfund.



* FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset.



* En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.



Kilde: Reuters.

Det er heller ikke første gang, at Singapore udpeges til mødested.

- Det er nok, fordi det både hælder mod Asien og Amerika. Derfor bliver det opfattet som et spiseligt sted for begge, siger hun.

Tidligere torsdag skrev den amerikanske præsident på Twitter, at han mødes med Kim Jong-un 12. juli.

Det skete, efter at tre amerikanere, der har været fanget i Nordkorea, landede i USA og blev budt velkommen af Trump.

FAKTA: Det isolerede Nordkorea USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt, at et historisk møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, finder sted i Singapore 12. juni.



Bliv klogere på Nordkorea her:



* Nordkorea bliver grundlagt under Kim Il-sung i 1948 efter delingen af den koreanske halvø som følge af Japans nederlag i Anden Verdenskrig.



* Nordkorea er siden blevet styret med hård hånd af Kim-dynastiet og en militær elite.



* Landet ledes i dag af Kim Jong-un, der er barnebarn af Kim Il-sung.



* Nordkoreas hær er blandt de største i verden med en million soldater.



* Landets godt 25 millioner indbyggere er til gengæld blandt klodens fattigste.



* Nordkorea er næsten isoleret internationalt, blandt andet som følge af landets atomprogram, hvor man har foretaget en række missiltest. Landets nærmeste allierede er Kina.



Kilde: Reuters.

Det er en god måde at lægge op til en god stemning omkring mødet, vurderer Odgaard, selv om det betyder mere for USA end for Nordkorea.

- Det er ret meget en gratis gestus for Nordkorea, men det betyder virkelig, virkelig meget for Trump.

Ifølge lektoren har man tidligere sagt, at det i det mindste kunne være målet for USA at få de tre fanger med hjem fra et kommende topmøde.

- Men det betyder, at det ikke længere kun er det, som Trump regner med at få med hjem, siger hun.

FAKTA: Nordkoreas atomprøvesprængninger USA's præsident, Donald Trump, mødes 12. juni i Singapore med Nordkoreas leder Kim Jong-un.



Forholdet mellem USA og Nordkorea er de seneste måneder blevet bedre, efter at Nordkorea har lovet at sætte atombombe- og missiltests på pause.



Her er et overblik over Nordkoreas atomprøvesprængninger siden 2006:



* 9. oktober 2006:



Nordkorea foretager for første gang en decideret atomprøvesprængning. Det sker på anlægget Punggye-ri.



Eksplosionen måles til at have en kraft på under ét kiloton, og prøvesprængningen betegnes som delvist mislykket.



Nordkorea har en uge forinden varslet sine intentioner om at foretage en atomprøvesprængning.



* 25. maj 2009:



Nordkoreas anden atomprøvesprængning sker også på Punggye-ri-anlægget. Den er over dobbelt så kraftig som sprængningen tre år forinden.



Det fører til fordømmelse fra alle dele af verden, og FN's Sikkerhedsråd indfører efterfølgende nye sanktioner mod Nordkorea, der på det tidspunkt fortsat er styret af Kim Jong-il.



* 12. februar 2013:



Nordkorea meddeler på ny, at landet har foretaget en atomprøvesprængning. Det er den første, siden Nordkoreas nuværende leder, Kim Jong-un, overtog magten i december 2011.



Eksplosionen bliver målt som et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,1. Sydkorea vurderer, at den har en eksplosionskraft på mellem seks og ni kiloton.



* 6. januar 2016:



Nordkoreanske statsmedier meddeler, at landets militær har gennemført en sprængning af en hydrogenbombe. Det internationale samfund tvivler dog på, at der er tale om en hydrogenbombe.



På baggrund af en jordrystelse med en beregnet størrelse på cirka 5,0 vurderes eksplosionen at have en sprængkraft på seks-syv kiloton.



FN's Sikkerhedsråd skærper på baggrund af sprængningen endnu en gang sine sanktioner mod Nordkorea.



9. september 2016:



For anden gang på et år menes Nordkorea at gennemføre en atomprøvesprængning. Ifølge kilder i Sydkoreas militær har den tilsyneladende en sprængkraft på mellem 20 og 30 kiloton, hvilket gør den til den største, som landet nogensinde har gennemført.



Den formodede sprængning sker på årsdagen for Nordkoreas grundlæggelse i 1948.



Kilde: Reuters.

Anholdelserne af de tre fanger - Kim Dong-chul, Kim Sang-duk (også kendt som Tony Kim) og Kim Hak-song - blev af mange set som politisk motiveret.

De meldtes alle tidligt i god behold.

Det er ikke længe siden, at de to stormagter truede hinanden med gensidig udryddelse, men siden er der nærmest sket en diplomatisk kovending.

Der er flere grunde til, at de har nærmet sig hinanden. Det skyldes dels ændringer i Trumps administration, hvor man udnævnte nye asieneksperter.

Men også Sydkoreas præsidents anstrengelser på at skabe samarbejde på den koreanske halvø.

Liselotte Odgaard fremhæver ligeledes Nordkoreas internationale spil. Nordkoreas trussel har været troværdig, og det har spillet en stor rolle, mener hun.

- Kim Jong-un har været en fantastisk dygtig strateg. Regimets evne til at spille hardball med USA har været helt formidabel, siger hun.

Nordkorea og USA har været på kant siden Korea-krigen fra 1950 til 1953.