FODBOLD: AGF trænede onsdag, mens OB-træner Kent Nielsen havde givet sin trup fri både tirsdag og onsdag før de to klubbens returmøde søndag aften om videre færd mod Europa League.

- Jeg har taget temperaturen på truppen. I slutningen af en sæson tror jeg mest på, at det er friskheden, der slår de taktiske detaljer. Vi havde mange i kamp i weekenden og så passer det godt at give truppen et pusterum, sagde Kent Nielsen efter torsdagens træning, som Casper Nielsen deltog i i fuldt omfang. Umiddelbart synes han og Mathias Greve at slås om en plads i startopstillingen efter OB's 3-2-nederlag i Århus.

Straks efter træningen tog Casper Nielsen begge sine støvler af og fremviste den ankel, som tvang ham til at gå ud i Århus efter en skarp opbremsning og vending.

- Jeg skal have anklen i ismaskine og så må vi se, hvordan den har det i morgen. Vi fik stoppet hævelsen hurtigt efter kampen og jeg lå med kompression hele natten efter. Det sidste halve år har jeg spillet helt uden tape og problemer, som jeg havde i den anden ankel, så det er et lille tilbagefald. Men jeg er fortrøstningsfuld. Ellers må jeg tage en pille eller to for at dæmpe smerten under kampen og får jeg et skrub, må jeg bide det i mig. Nu kan jeg sparke og lave indersideafleveringer uden de store problemer, siger han.

- AGF's Jacob Ankersen (red.: Også tidligere Esbjerg) kom hen til mig efter kampen i Århus og sagde, "at det var helt vildt, at vi vandt den her". Kan vi levere sådan igen, skal det nok gå, for ni ud af ti kampe vil vi vinde efter en kamp som den i Århus, mener Casper Nielsen.