2. DIVISIONS OPRYKNINGSSPIL

FODBOLD: Ganske vist kommer Jack Nielsen og Simon Haages tilbage som mulige emner til søndagens hjemmekamp mod Skovshoved.

Men Carsten Hemmingsen har stadig et helt hold ude efter det røde kort, som Lasse Thomsen fik kort før pausen i Hvidovre, der endte med at vinde 4-1.

- Jeg måtte ringe rundt to dage før kampen og spørge, om nogen kunne spille. Det bliver det samme igen og det vil være spillere, der ikke er ikke træning, som jeg spørger. Det er vores lod i øjeblikket, og det røde kort viser også, hvad vi er ude for for tiden, sagde Marienlyst-træneren.

To minutter før pausen fløjtede dommeren for straffespark ved stillingen 2-1 til Hvidovre. Her fik Lasse Thomsens sit andet gule kort.

- En Hvidovre-spiller sparker bolden op på Lasses overarm og dømmer straffespark. Det kan aldrig være til en advarsel, mente Carsten Hemmingsen om situationen, hvor Hvidovre iøvrigt brændte straffesparket.

Jonas Hvilsom udlignede tidligt i kampen til 1-1, men herfra gik det ned ad bakke.

- Jeg kan ikke sætte en finger på spillernes indstilling og vi spillede noget af det bedste i lang tid med bolden, men udvisningen kostede kræfter hos spillerne, hvoraf en del af gode grunde ikke er i den fornødne træning, fordi vi er pisket til at bruge dem, mente Hemmingsen.