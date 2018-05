Fredericia: Torsdag rykkede en fynsk gaveshop for en dag til Fredericia.

HC Andersen Souvenirs fra Odense solgte varer fra to hytter i "hyggebyen", som var opstillet på J.B. Nielsens Plads i forbindelse med krydstogtskibet MS Braemers ankomst i Fredericia.

- Fredericia er et spændende sted at være for tiden. Man kan virkelig mærke, at byen vil noget. Derfor var det oplagt for os at kontakte Fredericia Kommune og høre, om vi kunne være med. De tog imod os med kyshånd, fortæller Karin Bonde Storm, som er medejer af gavebutikken.