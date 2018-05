2. DIVISION KVALIFIKATIONSSPIL

Dalum-forsvaret dækkede græsset og det kostede to mål og et nederlag i Tingbjerg

FODBOLD: Brønshøj hentede forårets første sejr og det gik ud over Dalum, der kigger nedad og kun er fire point foran nedrykningsstregen.

Cheftræner Anders Nielsen forklarede om nederlaget på 2-1 i Tingbjerg Idrætspark:

- Udligningen til 1-1 falder efter et hurtigt taget frispark mod det forreste område, hvor den lige bliver prikket ind og kort tid efter kommer de foran på et nyt fladt indlæg. Det er lidt ærgerligt, og vi mangler noget erfaring i de situationer, hvor man skal tage sin direkte modspiller væk i stedet for at stå at dække græsset, forklarede Dalum-træneren om Brønshøj-scoringerne, der blev lavet af Jamil Fearrington og den tidligere Næsby-angriber Patrick Naundrup.

Dalum var ellers kommet foran efter en lille time på en halv omstilling, hvor fynboerne var fire mod fire. Bolden blev ført frem af Frederik Humlegaard, der på kanten af feltet lagde bolden ud til venstre, hvor Lukas Harder efter en enkelt berøring lagde bolden over i det lange hjørne.

Dalum har hjemmebane mod bundholdet Lyseng på søndag, men er uden den pågående unge og konditionsstærke angriber Marco Bertelsen, der har karantæne.