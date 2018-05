2. DIVISION KVALIFIKATIONSSPIL

Næsby kom for en stund over nedrykningsstregen, indtil Dalum tabte

FODBOLD: Det er med god grund, at Næsby nyder himmelfarten.

Da den sure vinter var overstået, stod der fortsat 0 point på kontoen og Næsby var mega-favorit til at rykke ned i Danmarksserien. Kristi Himmelfartsdag var Næsby i en time lige pludselig på den rigtige side af stregen, fordi de blå fra Stærehusvej selv havde vundet 1-0 over VSK Aarhus og Hillerød havde vendt 1-4 ved pausen i Greve til en 5-4-sejr.

Kampen Kort Næsby-VSK Aarhus 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 Nicklas Stokholm Jensen (7) scorer sikkert i langt hjørne efter fin tæmning fra indlæg fra venstre.



Advarsler: Andreas Bock, Næsby (4), Sebastian Sponberger, VSK Aarhus (29), Daniel Sivertsen, VSK Aarhus (52), Marcus de Claville Berthelsen, Næsby (79), Pelle Weber, Næsby (86).



Næsby (3-4-3): Jakob Fechtenburg Hansen - Christoffer Hermansen, Andreas Bock, Kasper Dreyer - Pelle Weber, Anders Nielsen, Kristoffer Gaarde (77. Martin Nielsen), Frank Nielsen (70. Kasper Lehm) - Kasper Høst (70. Marcus de Claville Berthelsen), Nicklas Stokholm Jensen, Martin Lund.



Tilskuere: 232



Bedste spillere:



Næsby: Kristoffer Gaarde. VSK Aarhus: Oscar Scott Carl.



Dommer: Allan Staal - fin ledelse.



Næste kamp: Søndag 14.00, Hillerød-Næsby.

- Det er virkelig en forløsning for spillerne. Det har været lidt af et hul at komme ud af, når man tænker på udgangspunktet. Nu har vi 17 point med seks runder tilbage og skal til Hillerød i weekenden, sagde træner Kristoffer Johannsen, da Næsby-sangen havde gjaldet ud i det varme forårsvejr, hvor det slumrende skybrud kun i et par stænk have vrisset forsigtigt.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det ikke er en enorm lettelse. Der gik et kvarter, inden vi kom ind i kampen. Det var mærkeligt, for der var ellers knald på opvarmningen, sagde træneren Kristoffer Johannsen, der netop under opvarmningen mistede midtbane-oprydderen Daniel Jensen med en forstrækning i balden. I forvejen var Chris Hansen ude med en alvorlig knæskade og Rasmus Espersen med karantæne.

I de første otte minutter sejlede det hver gang, at bolden kom i Næsbys felt. Oscar Scott Carl løftede bolden på stolpen, hvorfra den sprang retur, men Næsby-keeper Jakob Fechtenburg Henriksen kastede sig heroisk og reddede mirakuløst, da Magnus Clemmensen huggede på returen fra to meters afstand.

Så kom Næsbys sejrsmål ud af ingenting men dog efter en centring fra venstre, og lange Nicklas Stokholm nåede først frem med et enkelt touch og lagde bolden videre i det lange hjørne. Et stærkt angriber-mål.

Fra da af spillede Næsby bolden væk fra gæsternes pres godt anført af Kristoffer Gaarde, der svang boldene fra side til side. Den tendens fortsatte efter pausen, men det var gæsterne, der efter godt en time var ved at udnytte en blunder hos de ellers stærkt kontrollerende værter. Et udspark blev farligt, fordi Næsby-folkene ikke var kommet på plads, så den gode tekniker Oscar Scott kunne servere bolden for fødderne af Jacob Kromann. Men tæt under mål parerede Jakob Fechtenburg. Og så var der jubel og den fortsatte, selv om Brønshøj med en sejr over Dalum igen trykkede Næsby ned under stregen.