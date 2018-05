Arne anbefaler

Men samtidig åbner denne novellesamling for historien om forfatteren og hans skæbne. Og beretningen om Stefan Zweig er - uanset hvor fascinerende og rig, den end forekommer - dybest set en uendelig sørgelig historie. Fordi Zweig, der var jøde, blev født i 1881 i Wien - og voksede op, mens skyggerne fra Hitlers rædsels-verden begyndte at brede sig.

Bøger: Det er sagt så tit, at det nærmest er blevet en floskel: At intet drama er større end virkelighedens.

Den unge Stefan Zweig, hvis far var en velhavende tekstilfabrikant, var allerede i begyndelsen af 1900-tallet en anerkendt anmelder og kritiker i den østrigske hovedstad. Op gennem 1920'erne skrev han så en række noveller - og en række biografier og mindre portrætter, bygget på Zweigs samtaler med nogle af tidens berømtheder.

Allerede i 1920'erne var Zweig en verdensberømt forfatter. "Amok", der blev trykt som bog i 1922, er vel hans mest berømte værk inden for fiktion. Blandt biografierne er hans historie om Maria Stuart og bogen om Roman Rolland de mest fremtrædende.

Zweig mærkede udviklingen i det store naboland. Han var erklæret pacifist, og alt, hvad Hitler og nazismen repræsenterede, fyldte Zweig med både afsky og frygt.

Hitler overtog magten i Tyskland i 1933. Året efter valgte Stefan Zweig at forlade sit fødeland. Han forudså, hvad der ville ske og nåede altså væk, før Nazityskland annekterede Østrig. Mens nazisterne brændte hans bøger på bålet, bosatte Zweig sig i England og blev engelsk statsborger. Men da Anden Verdenskrig brød ud, og Nazitysklands tropper besejrede alt og alle, flyttede Zweig med hustruen Lotte over Atlanten, til USA.

Senere bosatte parret sig i Brasilien. Så langt væk fra nazismen som muligt. Ægteparret Zweig slog sig ned i byen Petrópolis, og her begik de selvmord i februar 1942. Det skete i forfærdelse over nazisternes fremmarch. På det tidspunkt stod de tyske styrker utroligt stærkt over alt. Japan havde allieret sig med Tyskland og havde erobret Singapore. Zweig og Lotte betragtede den europæiske kultur som knust. De ønskede ikke at leve i den verden, der ventede på den anden side af krigen. De begik selvmord med medikamentet veronal.

Inden da havde Zweig skrevet den prægtige selvbiografi "Verden af i går", der udkom posthumt.

Deri skriver han: "Jeg finder det bedre i rette tid og med hævet hoved at afslutte et liv, hvor intellektuelt arbejde betød den reneste glæde og personlig frihed det største gode på jorden".

Zweig så ingen udsigter for disse kvaliteter i en verden domineret af nazismen. Havde han bare kunnet holde ud et lille år mere, havde det set anderledes ud. Så dukkede navne som El Allamein og Stalingrad op i nyhederne - og varslede håb for mennesker.

De fire noveller i "Amok" er "Brændende hemmelighed" fra 1911, "Brev fra en ukendt" fra 1922, "Amok", også fra 1922 og "Følelsernes forvirring" fra 1927.

Bogen er på 326 sider og slutter med et spændende efterord skrevet af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, der også har stået for den danske oversættelse.