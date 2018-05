Arne anmelder

Bøger: Fugle i almindelighed og rovfugle i særdeleshed har været en glæde, grænsende til en besættelse siden drengeårene. Jeg har godt et par hundrede fuglebøger i biblioteket. Den ene skønnere end den anden. Men nu tror jeg, der er kommet en bog, som slår dem alle sammen.

Ornitologen, naturmennesket og fotografen Lars Gejl har med "Rovfugleguiden" skabt en enestående bog om de smukke, flyvende dræbere.

Det er en bog, der på en gang fortæller om de 40 forskellige rovfugle, der yngler i Europa, og samtidig er en hidtil uset hjælp for alle, der gerne vil opleve rovfugle - og gerne vil have hjælp til at artsbestemme dem. Det gør oplevelsen med fugle langt større, hvis man ved, hvad man ser. Den kombination af tekst og billeder, Lars Gejl præsenterer i "Rovfugleguiden", mindes jeg simpelthen ikke nogensinde at have set i samme kvalitet. Det er en fuglebog uden for kategori.

Af de 40 forskellige rovfuglearter, som yngler i Europa, er nogle meget sjældne. Nogle er forholdsvis almindelige, og de fleste er om ikke almindelige, så dog så udbredte, at der er gode muligheder for at støde på dem, hvis man kommer ud i de områder, hvor de lever. Derfor er Gejls nye bog også en pragtfuld del af håndbagagen, når man tager på ferie.

Den kan gøre en tur til Kreta, til Alperne eller til Spanien til en endnu større oplevelse. Fordi man har en mulighed for at finde ud af, hvilke fugle man ser. Det at se "en stor, flot fugl" er ikke nær så godt som at vide, at man ser en lammegrib.