Fredericia: Onsdag fik brugerne af Kirkens Korshærs varmestue i Danmarksgade en anderledes aftensmad.

Her dukkede Theis Lebech Vilsgaard, manager hos Burger King i Fredericia, op med hele 100 nuggets, 25 cheeseburgere og ti store whoppere til varmestuen.

- Da vi var på besøg, var der 15-20 brugere på stedet. De blev super glade for det, og vi var glade for at hjælpe folk, der ikke har så meget at gøre godt med, siger Theis Lebech Vilsgaard.

Anledningen til donationen var en konkurrence, som den lokale Burger King kørte på Facebook. Her var der udloddet 100 nuggets, og 4000 personer deltog, men vinderen kom fra Slagelse.

- Hun vil så gerne donere præmien til den lokale varmestue i Fredericia. Vi syntes, det var en ret god idé, så vi besluttede så at udvide præmien lidt, fortæller Theis Lebech Vilsgaard.

Oven i de varme nuggets og burgere, havde han også 30 ekstra gavekort med til varmestuen. De gælder hver for en gang gratis sodavand, burgere og pommes frites. Så kan de brugere, som ikke var til stede onsdag, også få glæde af donationen.