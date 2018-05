USA's præsident, Donald Trump, meddeler, at et historisk møde med Nordkorea skal foregå 12. juni i Singapore.

USA's præsident, Donald Trump, mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 12. juni i Singapore, skriver den amerikanske præsident på Twitter.

- Vi vil begge forsøge at gøre det til et særligt øjeblik for verdensfreden, skriver præsidenten.

Der har længe været rygter om, at Donald Trump snart ville offentliggøre stedet, hvor det historiske møde skal finde sted.

FAKTA: Bliv klogere på Korea-konflikten her USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt via Twitter, at han 12. juni mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.



Donald Trump skriver, at det kan blive et "særligt øjeblik for verdensfreden".



Her kan du læse om striden mellem Nord- og Sydkorea, der teknisk set stadig er i krig.



* 1945: Korea - en japansk koloni siden 1910 - bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og en amerikansk sydlig besættelseszone.



* 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater.



* 25. juni 1950: Koreakrigen begynder, da nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.



* 27. juni 1953: Koreakrigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.



* 1972: Nordkorea og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 46 år senere pågår konflikten fortsat.



* Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un.



* Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater.



* Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina.



* Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i det internationale samfund.



* FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset.



* En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.



Kilde: Reuters.

De to nationer har arbejdet på at finde et neutralt mødested, og der har blandt andet været spekulationer om, at Sverige var en mulig kandidat. Men valget er altså faldet på østaten Singapore, der ligger i Asien.

Mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un er en sand diplomatisk kovending i forholdet mellem USA og Nordkorea.

I 2017 var forholdet mellem de to nationer på et lavpunkt, efter Nordkorea flere gange trodsede USA og det internationale samfund ved at gennemføre atomprøvesprængninger og prøveaffyringer af ballistiske missiler.

FAKTA: Det isolerede Nordkorea USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt, at et historisk møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, finder sted i Singapore 12. juni.



Bliv klogere på Nordkorea her:



* Nordkorea bliver grundlagt under Kim Il-sung i 1948 efter delingen af den koreanske halvø som følge af Japans nederlag i Anden Verdenskrig.



* Nordkorea er siden blevet styret med hård hånd af Kim-dynastiet og en militær elite.



* Landet ledes i dag af Kim Jong-un, der er barnebarn af Kim Il-sung.



* Nordkoreas hær er blandt de største i verden med en million soldater.



* Landets godt 25 millioner indbyggere er til gengæld blandt klodens fattigste.



* Nordkorea er næsten isoleret internationalt, blandt andet som følge af landets atomprogram, hvor man har foretaget en række missiltest. Landets nærmeste allierede er Kina.



Kilde: Reuters.

Det fik blandt andet Donald Trump til at true med at "trykke på atomknappen" og gå i krig mod landet.

Siden har forholdet mellem de to nationer dog ændret sig, og Nordkoreas Kim Jong-un har tilnærmet sig både USA og naboen Sydkorea.

Han mødtes blandt andet med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, ved et historisk topmøde mellem de to koreanske ledere i april.

Her underskrev de to ledere en erklæring, hvori de enedes om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, omfavnede hinanden efter underskrivelsen af aftalen, hvor de enes om at få skabt en "permanent" og "solid" fred mellem de to lande.

Siden har den amerikanske præsident sagt, at han har fundet aftalen "opløftende". Det har dog også lydt fra Trump, at han vil se handling, inden den amerikanske kurs over for Nordkorea ændres.

- Det har taget mange årtier at nå hertil, lad os se, hvad der sker.

- Vi vil ikke gentage tidligere administrationers fejl, vi vil fortsætte med at lægge maksimalt pres, indtil nedrustningen sker, sagde Donald Trump i slutningen af april.

Her omtalte Trump også, at "meget er sket" i forholdet mellem ham og det nordkoreanske styre de seneste måneder.

- De behandler os med stor respekt, sagde Trump om Nordkorea.