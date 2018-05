Bogense: Når et hold af BG&IF's U14 og U15-forboldpiger til efteråret drager fra Bogense til Barcelona for at spille med i en turnering, så er der en meget stor drøm med i bagagen, som de gerne vil have opfyldt. Nemlig at se Messi og de andre stjerner på banen på Barcelonas legendariske stadion Camp Nou. Til den tid måske også Griezmann i blaugrana-trøjen. Men billetterne er dyre, og pigerne skulle ud på jagt efter en måde at tjene nogle af pengene selv.

- Men så er det sådan, at min far (tidligere advokat Jacob Christoffersen red.) ejer en butik med sejlerudstyr på havnen, som nu er lukket, fortæller Poul Christoffersen.

Derfor har forboldpigerne fået overdraget nøglen og restlageret i butikken, så de kan sælge så meget som muligt.

- Bogense bliver jo fyldt med sejlere til Palby Fyn Cup i dagene fra den 25. til den 27. maj, og der håber vi på, at nogle af dem lige skal have indkøbt det sidste udstyr inden sejladsen - eller have erstattet noget udstyr efter turen, fortæller Poul Christoffersen.

Butikken bliver åbnet allerede torsdag den 24. maj, når sejlere fra hele landet begynder at ankomme og så bliver der mulighed for at gøre en god handel både fredag og lørdag, hvor sejlerne kommer tilbage.

Pigernes forældre hjælper også med i butikken, hvor man kan finde gode priser på alt fra rustfrie bolte til bundmaling og pumper.

- Der er alt det man normalt finder i sådan en sejlerbiks. Det kan også være redningsveste, batterier eller måske et nyt gaskogeblus, siger Poul Christoffersen.