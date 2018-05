Efter at have arbejdet på det siden september kunne Morten Risom Nielsen torsdag sætte et skib i Lillebælt ved Agernæs Havn.

Agernæs: - Morten? Må vi komme ombord?

Svaret er naturligvis 'naturligvis', så i løbet få sekunder indtager børn og et par voksne skibet, der netop er blevet søsat i Agernæs Havn.

- Det er Mortens skib. Det er godt nok et flot skib, konstaterer en af gæsterne på skibet.

Morten hedder også Risom Nielsen, og skibet, hvis navne endnu ikke er blevet afsløret, skal bruges i projektet Fællesskibet.

Fortælleskibet Fællesskibet er et projekt med fokus på bæredygtighed, og under et sommertogt vil besætningen i samarbejde med de folk, de møder i havnene, eksperimentere med strøm-, mad- og energiforbrug.Blandt andet skal skibet til Snoghøj Højskole og Folkemødet på Bornholm.



Bag projektet står Ung Energi og Morten Risom Nielsen, der har sat skibet i stand. Han er civilingeniør og skrev speciale om bæredygtighed.



Assens Kommunes Lokalsamfundspulje har skudt 10.000 kroner i projektet.

Siden september har Morten Risom Nielsen med god hjælp fra familie, venner og lokale arbejdet på skibet. Det er foregået på Dreslette Skole, hvor hans morfar var pedel. I efteråret boede han hjemme hos morfar.

- Vi har altid haft et tæt forhold, men lige som når man flytter sammen med en kæreste, så har vi lært hinanden anden at kende ekstra godt. Morfor er enormt ungdommelig, og han synes, at det, der er sket, er vildt spændende. Jeg har lært meget af ham, siger Morten Risom Nielsen.