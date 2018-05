Svendborg: Man behøver ikke have ben i voksenlængde for at løbe et maraton. Ikke hvis man spørger Rasmus Klump, der onsdag 16. maj kommer på besøg hos Svendborgløbet for at heppe på centimetermaratonbørnene.

Igen i år arrangerer Børneulykkesfonden maraton for børn - med en distance på 42.195 centimeter i stedet for de berømte 42.195 kilometer.

Centimetermaratonet er for de 2-10-årige, og det koster 100 kroner pr. barn at deltage. Til gengæld får børnene ud over stoltheden over deres første gennemførte maraton et diplom, en refleksmedalje og muligheden for at møde Rasmus Klump, og overskuddet fra løbet går ubeskåret til fondens forebyggende arbejde.

De praktiske detaljer kan man læse om på www.centimetermaraton.dk (jurb)