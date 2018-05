Anja Mia Haas, chef i Svendborg Event, vil lade det være op til Dansk Erhverv at vurdere, om medarbejdere i Svendborg Event skal have en overenskomst. Det forklarer hun, efter at to medarbejdere i Maritimt Center har valgt ikke at acceptere nye løn- og arbejdsvilkår og dermed er opsagt med udgangen af september.

Hvorfor har I valgt at afskedige Jay Brun Jensen og Hanne Bourgeat fra Maritimt Center?

- De er ikke blevet afskediget. Sagen er, at vi er blevet virksomhedsoverdraget. Det vil sige, at de medarbejdere, der har været kommunalt ansat, er blevet virksomhedsoverdraget. Og i den forbindelse har vi været nødsaget til at tilbyde alle medarbejdere markedsvilkår. Og Hanne og Jay har meddelt, at de ikke ønsker at tiltræde de nye vilkår og dermed gøre brug af de opsigelsesvilkår, der ligger der.

Det er vel også en form for afskedigelse?

- I juridisk forstand kan man vel sige, at ja, de har et opsigelsesvarsel, hvor de så skal sige ja eller nej til de her nye vilkår, og det har de valgt ikke at gøre.

HK er gået ind i den her sag, fordi de mener, der er tale om aftalebrud. Medarbejderne har ikke fået en privat overenskomst, som de er blevet lovet ved virksomhedsoverdragelsen. Hvorfor har de ikke det?

- Fordi vi ønskede så langt som muligt at give dem individuelle vilkår. Vi har mulighed for at tilrette vilkårene til den enkelte efter det behov, der måtte være for for eksempel omsorgsdage og seniordage. Men som udgangspunkt lægger de nye vilkår sig op ad den landsdækkende overenskomst, der ligger.

Men de har jo ikke nogen overenskomst?

- Nej, det har de ikke, og det har vi også gjort tydeligt. At nu har vi det her halvår til at finde os til rette og til at komme os over chokket og finde ud af, hvordan det så er at være en privat virksomhed, og hvad det er for vilkår, der er interessante for den enkelte.

Men de er blevet lovet, at de skulle over på en privat overenskomst. Hvorfor er de ikke kommet det?

- Altså de er jo stadig - og det er de med det halve års varsel - på den overenskomst, de har været på altid. Så det er jo ikke sådan, de ikke er på nogen overenskomst nu.

Det halve år udløber jo til 1. oktober. Skal de have en overenskomst der så?

- Højst sandsynlig skal de have en overenskomst der.

Du siger højst sandsynligt? Hvorfor?

- Fordi der jo er fordele og ulemper ved en overenskomst og private vilkår, og vi ser egentlig, at der er flest fordele for medarbejderne ved den private overenskomst, men omvendt presser HK meget på - de har en medarbejder i virksomheden - for, at vi tiltræder deres overenskomst. Og det forhandler Dansk Erhverv for os sammen med HK. Så det har jeg ikke kommentarer til.

Vil det sige, at der er en mulighed for, at I kører videre uden en overenskomst?

- Jeg vil overlade til Dansk Erhverv at vurdere, hvad der er det bedste for vores medarbejdere og vores virksomhed.

Betragter du det selv som en mulighed?

- Det vil jeg overlade til Dansk Erhverv at vurdere.

Bliver Jay og Hannes stillinger genbesat?

- Vi er blevet varslet yderligere besparelser (500.000 kroner ud af 3,8 millioner årligt, red.), så jeg kan ikke svare på stående fod, hvad der kommer til at ske. Hvis sparekataloget bliver vedtaget, skal vi jo ind at kigge på hvor mange medarbejdere, vi har råd til at være.

Hvordan ser Maritimt Centers fremtid ud på den anden side af 1. oktober?

- Jeg håber, det fortsætter uændret. Vi er nødt til at kigge på de enkelte opgaver i det, men det er et vigtig fokusområde at have en maritim attraktivitet, fordi det er så stor en del af Svendborg, og det vil fortsat være et meget vigtigt prioriteringsområde for os.