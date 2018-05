Jay Brun Jensen og Hanne Bourgeat fra Maritimt Center på havnen i Svendborg har ikke kunnet acceptere de nye løn- og arbejdsvilkår, deres arbejdsgiver, Svendborg Event, har præsenteret for dem, så nu er de at betragte som opsagt.

Svendborg: Man kender synet af ham cyklende rundt på sin christianiacykel og organisere, når der er arrangementer i eller omkring Maritimt Center. Men 30. september har Jay Brun Jensen, der er kendt af de fleste for sit virke som projektkoordinator i den bolsjestribede havnebygning, sidste arbejdsdag. Han har fået et tilbud, han kun kunne sige nej til. Det samme er hans kollega, Hanne Bourgeat, der lige som han selv er projektkoordinator i Maritimt Center. Svendborg Event Svendborg Event blev stiftet 11. juni 2014 som en selvstændig forening under Svendborg Kommune.



Turistkontoret og Maritimt Center blev dengang lagt ind under Svendborg Event.



Fra begyndelsen var det meningen, at Svendborg Event skulle drives som en privat virksomhed på markedsvilkår, så snart foreningen var stærk nok til at oppebære sig selv økonomisk.



Siden 1. januar 2017 har Svendborg Event været en privat virksomhed, og de medarbejdere, der har været ansat på kommunal overenskomst, er blevet virksomhedsoverdraget og skal nu overgå til private vilkår.



Svendborg Events økonomiske grundlag er dog stadig kommunale kroner. Svendborg Kommune giver hvert år 3,8 millioner kroner til Svendborg Event - penge som går til lønninger og støtte til arrangementer i byen.



Svendborg Event har et samlet budget på omkring fem millioner kroner årligt. De resterende penge kommer fra foreningens medlemmer (Shopping Svendborg, Svendborg Turistforening, Erhvervsforum Svendborg, Svendborg Kommune, Hotel- og beværtergruppen og Kulinarisk Sydfyn), fra salg af charterskibe, udlejning af pakhuset, salg i butikken og sekretariatsopgaver. - Vi har fået nogle betingelser, som jeg ikke har kunnet acceptere. Og fordi vi har sagt nej til de løn- og arbejdsvilkår, vi er blevet præsenteret for, er vi at betragte som afskediget med udgangen af september, forklarer Jay Brun Jensen, der har været ansat i Maritimt Center i seks år. Det er blevet enden på en sag, der begyndte 1. januar 2017. Her fik de medarbejdere, som Svendborg Event ved stiftelsen i 2014 overtog fra Svendborg Kommune, at vide, at den kommunale overenskomst var opsagt, og at de fra 1. april 2018 ville overgå til en privat overenskomst og dermed nye ansættelsesvilkår. I slutningen af marts fik medarbejderne imidlertid besked om, at de kommunale løn- og arbejdsvilkår vil gælde i medarbejdernes opsigelsesvarsel et halvt år frem til 1. oktober 2018, hvorefter der venter markante forringelser og ingen melding om en ny, privat overenskomst. Vilkår, som Jay Brun Jensen og Hanne Bourgeat ikke har kunnet acceptere. - Det er voldsomme forringelser, siger Hanne Bouregat, der ikke ønsker at uddybe yderligere. Det gør Anders L. Andersen til gengæld. Som faglig konsulent hos HK Midt i Odense er han gået ind i sagen. - Det gør vi, fordi vi mener, der er tale om aftalebrud, siger han. - De har skrevet til medarbejdere og til os, at de frasiger sig den kommunale overenskomst fra 1. januar 2017, men at de fra 1. april 2018 vil tegne en overenskomst på det private område. Og det er så det, vi oplever nu, de ikke vil, siger han. Anders L. Andersen oplyser, at forringelserne blandt andet består i, at medarbejderne ikke længere skal have betalt frokostpause og dermed fra 1. oktober skal arbejde en halv time længere om dagen uden at få noget for det. Desuden bliver de 15,9 procent, som Svendborg Event betaler til medarbejdernes pensionsordning, halveret. Samlet set svarer det til en værdiforringelse på 17,5 procent, har Anders Andersen regnet ud.

Bekymring for Maritimt Center

Det er dog ikke Hanne Bourgeats største bekymring lige nu. - Det, der ligger mig på hjerte, er, hvad der sker nu med alt det, der er blevet bygget op hernede, siger hun med henvisning til aktiviteter omkring træskibsbroen og forskellige markeder, der er blevet årligt tilbagevendende begivenheder i Maritimt Center. - I og med at Jay og jeg stopper, forsvinder der en masse kompetencer og netværk i forhold til hele det maritime. Og det er jeg bekymret over. Det vil jo altid have konsekvenser, siger hun. Samme bekymring har Peter Brusendorff, der er formand for støtteforeningen Maritimt Centers Venner. - Min bekymring er jo, at Maritimt Center bliver reduceret til et udlejningsbureau administreret af en halvtidspraktikant, og at centret mister sin identitet og den profil, som gør, at folk strømmer ned til træskibsbroen. Min bekymring er også hele miljøet omkring træskibsbroen bliver nedprioriteret af Svendborg Event. Det er os frivillige, der står for meget af det, der holder miljøet levende dernede, i et godt samarbejde med Jay. Men vi kommer jo ikke til at rende hurtigere. Vi lægger i forvejen rigtig mange penge i form af arbejdstimer i det miljø, siger han.

Stillingers fremtid uvis