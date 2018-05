Torsdag eftermiddag fik de første gæster så lov til at komme ind og se restauranten, som ikke mindst er kendt for sin helt forrygende udsigt ud over Fyns største marina og Lillebælt. Der var stillet en ret stor buffet frem i restauranten, og i baren var fadølshanerne åbne til de tørstige.

Anledningen var, at den nye forpagter Jeanette Hald holdt reception i forbindelse med overtagelsen af restauranten. Jeanette Hald, ejer af Båring Bakke Grill, overtog lokalerne fra 1.maj og har siden da knoklet for at blive klar til at åbne døren for omverdenen.

For nylig lykkedes det Jeanette Hald at få udlejet sin grill i Båring, og derfor kan hun nu bruge alle sine kræfter på at drive den noget større restaurant i Bogense.

- Jeg glæder mig helt vildt, og jeg har mod på det. Det er selvfølgelig lidt noget andet end grillen, men det er fedt med et så stort køkken, når du skal lave mad til mange mennesker, fortæller Jeanette Hald.

Planen er først om fremmest, at folk kan komme ind og spise i restauranten og bestille mad fra det nye menukort - her er både børne-, frokost- og aftenmenuer samt øl- og vinkort. Større selskaber er også meget velkomne, og her kan menuen aftales med Jeanette Hald.

- Og så vil der være dagens ret hver dag, som folk også kan få med hjem. Desuden kan folk også købe hjemmelavet smørrebrød, siger Jeanette Hald.

Jeanette Hald har altid arbejdet indenfor madbranchen, og hun håber derfor på, at det lykkedes for hende at få en fornuftig forretning op at stå.

- Jeg havde ikke budt ind på opgaven, hvis jeg var klar over, at det ikke kunne gå. Jeg tror på det her projekt, og jeg håber, at folk vil give mig en chance, siger hun.

Fredag i denne uge åbner "Marinetten", som Jeanette Hald har valgt at kalde sit spisested, helt officielt for offentligheden.