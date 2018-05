Bjerringbro-Silkeborg vandt en hård og intens kamp på hjemmebane over Aalborg Håndbold i første semifinale.

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) er kun én sejr fra håndboldherrernes DM-finale.

Det står klart efter torsdagens intense første semifinale, der endte med en sikker BSV-sejr på 28-20 i Jysk Arena i Silkeborg.

Dermed kan BSV spille sig i finalen med en sejr eller uafgjort, når holdene mødes igen søndag. Der spilles bedst af tre kampe i semifinalerne.

Der var høj intensitet og hårde dueller fra kampens start. Begge mandskaber spillede med stor energi, og kampens betydning var tydelig.

Aalborg-målmand Mikael Aggefors fik en god start med tre redninger på de tre første forsøg fra BSV. Langsomt fik skytterne dog bedre fat, og efter at have fulgt med til stillingen 7-7 begyndte værterne at trække fra.

Nikolaj Øris Nielsen scorede til 11-8, og få minutter senere øgede Jacob Lassen til 14-9.

BSV-målmand Søren Rasmussen sluttede første halvleg af med to redninger og sørgede for, at hjemmeholdet gik til pause foran 16-11 i en lidt hektisk afslutning på første halvleg.

I anden halvleg krøb Aalborg en anelse tættere på. En scoring på straffekast af Sebastian Barthold reducerede BSV-forspringet til 15-18.

Men kort efter svarede Jacob Lassen igen med en scoring, og få minutter senere efter kunne Mads Øris Nielsen have øget forspringet til fire mål, men et splitsekund før han hamrede bolden op i nettaget, havde BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen lagt sit timeout-kort.

Aalborg nægtede at give slip, men hver gang nordjyderne reducerede, svarede BSV igen.

Jacob Lassens mål til 25-19 virkede som dødsstødet, og sådan blev det også. I hvert fald kom Aalborg aldrig tilbage, og holdet er nu presset til at vinde søndagens kamp på hjemmebane for at holde liv i finaledrømmen.

Den anden semifinale står mellem de to bedste hold i 888 Ligaens grundspil, Skjern og GOG. De mødes senere torsdag i Skjern.