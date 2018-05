Nyborg: For Ole Rasmussen var lykken gjort, da han for cirka otte år siden kunne flytte ind i en cirka 120 kvadratmeter stor lejlighed på Vesterhavnen, der samtidig fungerer som hans hjemmearbejdsplads.

Herfra har han en førsteklasses udsigt til vandet, men også til de mange forskellige projekter på havnen, som han glæder sig over, fordi de kommer mange mennesker til gavn. For tiden kunne han dog godt leve uden den konstante larm fra byggeriet af de nye boliger på Midtermolen.

Ramningen af de enorme betonpiller begynder klokken syv om morgen og varer helt frem til klokken 18.

- Jeg ønsker ikke at lyde som et brokkehoved, og hvis det havde stået på et par uger eller tre havde det heller ikke været det store problem. Men nu går arbejdet snart ind i den sjette uge, og selv om jeg godt er klar over, at der har været nogle helligdage i periode, hvor man ikke har kunnet arbejde, så synes alligevel at det er urimelig lang tid, vi skal høre på den støj. For mig personligt har det betydet, at jeg har opgivet at arbejde hjemme i dagtimerne. Når folk har ringet til mig, spørger de typisk, hvad det er for en larm jeg står midt i, siger han og fortælle videre, at støjen er det helt store samtaleemne lige nu blandt opgangens beboere.

- Der er en del pensionister i området, som har været vant til at gå sent i seng og stå sent op. Men de bliver altså nu vækket allerede klokken syv. Jeg kan også godt være bekymret for de to læger, der bor i vores opgang. Hvordan skal du kunne sove efter en nattevagt. Det kan man jo ikke, når det larmer sådan, konstaterer Ole Rasmussen, der har registreret lydtryk på op til 74 decibel.