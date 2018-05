Historie

Danehof 2018 også byde på nye middelaldermusikere, som inddrager tilskuerne. Endeligt har man inviteret nogle gadegøglere, som kan optræde og skabe stemning i bybilledet under markedet.

Der er selvfølgelig tale om Nyborgs årlig event, Danehof. Hele den historiske bymidte af Nyborg iscenesættes som var man tilbage i middelalderen med konger, dronninger, riddere og alt, hvad der dertil følger i den gamle købstad. Forberedelserne til årets danehof er i fuld gang. I år har arrangørerne omprioriteret nogle af midlerne til underholdning, så der kommer f.eks. en ridebane for børn, hvor man selv kan kreere sin egen hest.

Nyborg: 7. og 8. juli vil bannerne atter flagre i byens gader, og trompetfanfarer vil spille, når et kongeligt optog, med hele sit følge af adelige, borgere og bønder følger trop.

Igen i år opføres "NyBorgernes Danehofdans" som en del af underholdningen til markedet.

Dansen opføres af frivillige, men tilskuere, der står omkring og kigger på, inviteres til at danse med. Har man lyst til at prøve at danse danehofdans, er der i år kommet flere muligheder.

Er man en skoleklasse, virksomhed, klub, et center eller andet, kan man få en danseinstruktør ud i en time som optakt til Danehof og blive undervist. Har har lyst til at være mere end bare tilskuer ved Danehof, så er der rig mulighed for det.

Du kan blive en del sceneriet og sætte liv i historien eller bidrage til festivalen med opgaver af mere praktisk karakter. Kontakt museumsinspektør Mathias Tryggedsson.