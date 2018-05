Husejerne har for øjnene op for muligheden for at hente kommunalt tilskud til renoveringer i den historiske bykerne i Nyborg.

Nyborg: Samtidig med at slottet renoveres og udbygges, skal bygningerne i Nyborgs middelalder-centrum også strammes op, så de bedre fortæller historien om byens udvikling.

Derfor har byrådet sat én millioner kroner af om året til at støtte renoveringer især i bykernen, og nu er man klar til at dele ud for anden gang. Sidste år havde de færreste husejere fået øjnene op for muligheden, og der var ikke var ikke mange ansøgninger.

Denne gang er der derimod rigeligt med ønsker, når politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tager fat på sagen mandag.

Forvaltningen har set på ansøgningerne og indstiller, at ni ejendomme i middelalder-byen får hver en bid af millionen. Tre ejendomme i Slotsgade er indstillet til tilskud, to i Skippergade, en i Nørregade, en i Mellemgade, en i Nybroggade og endelig indstiller administrationen at den fredede toldbod på havnen får støtte til en meget dyr udskiftning af skifertaget.

To borgere har søgt om støtte til renovering af henholdsvis en stråtækt ejendom ved Strandskovvej nær Nordenhuse og til Lamdrup glamle station. Men de ser ikke ud til at få penge i denne omgang.

Forvaltningen skriver, at puljen især er beregnet til renoveringer i Nyborg centrum - specielt tagflader og facader ud mod gaden.