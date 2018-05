Det koster mere end en femmer i minuttet for en voksen at køre med tog mellem Langeskov og Nyborg. Spørgsmålet er, om prisen på 45 kroner for turen over Østfyn ville få folk i Langeskov Centret til at fravælge toget og tage bilen.

Formanden for Langeskov Handel, Michael Hansen, forklarer over disken i sin centercafé Hos Michael, at han ikke var klar over, at togbilletterne skulle være særligt dyre på Østfyn.

- Prisen er cirka den samme som med rutebilen, så det tænkte, jeg var fair nok, siger han.

Michael Hansen vurderer, at mange fra Langeskov orienterer sig mod Nyborg og bruger den som handelsby eller har bekendte i byen, men det er hans opfattelse, at billetprisen og Nyborg Stations placering et stykke væk fra centrum gør det mindre attraktivt at rejse dertil i tog.

Han synes, at det er vigtigere, at de faste rejsende har overkommelige pendlerpriser, end at lejlighedsvise passagerer, som skal til Odense på en kulturel weekendtur, kan komme billigt frem med tog.

- Til sociale og kulturelle formål tror jeg ikke, at det gør den store forskel, om prisen er 25 eller 35 kroner for en enkeltbillet til Odense. Toget er nemt og hurtigt, man lander midt i byen, og man kan tillade sig at få en øl, siger Michael Hansen.