Trafikselskaberne øst og vest for Storebælt har valgt at indrette rabatterne med Rejsekortet på forskellig vis, og derfor er de første rejser dyrere på Fyn.

Mener du, at toget med en pris på 45 kroner for otte minutters transport er konkurrencedygtigt med bilen?

Trafikselskaberne øst og vest for Storebælt har valgt forskellige strategier. På Sjælland tilskyndes kunderne til at rejse med Rejsekort, ved at de får en klækkelig rabat allerede fra første rejse med Rejsekortet i forhold til prisen på enkeltbilletter. Til gengæld optjener passagererne ikke mængderabat, som man gør i Jylland og på Fyn.

Prisen for togrejsen mellem Langeskov og Nyborg steg 18. marts fra 42 til 45 kroner, da trafikselskaberne vest for Storebælt harmoniserede deres takster. En konsekvens af ændringerne var, at priserne for tog- og busrejser, der hidtil havde været den samme inden for de samme zoner, løsrev sig fra hinanden, oplyser Fynbus. Den langsommere bustur fra Langeskov til Nyborg koster således stadig 42 kroner med en standardbillet for voksne.

Den billigst mulige billet kan man opnå efter 34 rejser på en måned, hvorefter man når rabatsats 3, der giver 40 procent rabat.