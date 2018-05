Spørgsmålet om prisen på togbilletter handler ikke blot om en kuriøs danmarksrekord, men om miljø, mobilitet og socialpolitik. Hvis den offentlige transport er for dyr, vælger folk at køre i CO2-udledende biler. Medmindre de ikke har bil, for så er de nok nødt til at blive hjemme.

At prisniveauet med Rejsekort også var ganske højt for især dem, der sjældent bruger offentlig transport og ikke optjener rabat, øgede blot forundringen.

Undertegnede har rejst med tog og bus i de fleste afkroge af Danmark, og prisen på 45 kroner for en sviptur på otte minutter undrede mig. Hvorfor er det så dyrt lige her? Og dernæst, er det Danmarks dyreste sted at køre i tog?

Med Rejsekortet, der koster mindst 50 kroner at anskaffe, kan det gøres lidt billigere. DSB takserer 38 kroner for Langeskov-Nyborg, hvilket vil sige fire kroner og 75 øre i minuttet. Jo mere man rejser på strækningen, desto mere falder prisen, fordi man med Rejsekort optjener rabat.

Man når nærmest ikke at sætte sig til rette i togsædet, før man skal rejse sig igen, når man rejser med tog mellem Østfyns to stationsbyer, Langeskov og Nyborg. Otte minutter varer den godt 16 kilometer lange togtur, og billetten koster 45 kroner, hvis den trækkes i den røde automat på stationen eller købes på DSB's app. Det svarer til en minutpris på over fem en halv krone.

Første skridt i undersøgelsen var at finde ud af, om det er dyrere at køre i tog på Østfyn end i andre landsdele. Jeg brugte rejseplanen.dk til manuelt at registrere prisen og varigheden for alle rejser mellem nabostationer på intercity-strækningen mellem København og Aalborg.

Prisen per minut afhænger naturligvis af rejsens længde, og kortere rejser vil på grund af prisstrukturen i den offentlige transport have en højere minutpris, ligesom togets hastighed spiller ind. Det antages, at togene holder omtrent samme fart på Fyn og Sjælland.

Vores opgørelse af minutprisen viser, at Nyborg må siges at være det dyreste sted at være togpassager i landet. Mod øst ligger Storebæltsbroen, og turen til Korsør er som ventet landets dyreste med en pris 101 kroner - uden mulighed for rabat med Rejsekortet. Eller 7,7 kroner per minut. Men turen over Storebælt til Korsør er på grund af brotillægget noget for sig.

Ud over Storebæltsrejsen er det kun turen ud af København til Høje-Taastrup, der har en højere minutpris end Langeskov-Nyborg. Med rejsekort som betalingsmiddel opnår passagerer i København og på Sjælland imidlertid en markant større rabat end fynboerne, og minutprisen på Langeskov-Nyborg-ruten er landets højeste på Rejsekortet med standardsatsen.

I gennemsnit er minutprisen med rejsekort mellem to nabostationer på hovedstrækningen 3,1 kroner. Østfynboerne, der ikke har optjent rabat, må betale 4,75 kroner i minuttet - over halvanden krone mere i minuttet end gennemsnittet. Springer man Langeskov over (hvad togene af og til uforvarende kommer til), ser man, at Nyborg-Odense, hvortil en enkeltbillet koster 62 kroner, også er en relativt dyr strækning med en minutpris på 4 kroner og 80 øre.