For 15. gang holdes der quiltefestival på Gl. Aulby Skole. Går alt, som det plejer, vil den to dage lange festival få besøg af mindst 1500 deltagere.

Straks festivalen åbnede torsdag formiddag, strømmede det til med så mange gæster, at det sædvanlige besøgstal på minimum 1500 efter alt at dømme også bliver nået denne gang. Festivalen varer to dage, hvor fredag er sidste dag.

Sædvanligvis er landsbyen, der ligger lidt uden for Middelfart, et så stille sted, som byer af den størrelse nu engang er. Men én gang om året vendes der op og ned på den vante atmosfære. Med ét træder der vagter frem og hjælper en med at parkere, idet det ikke sådan lige er at finde en ledig plads.

Vejlby: Der var ingen legeplads til børnene, sikkert fordi der næsten ingen børn var. Til gengæld var der et mandeområde, hvor det stærke køn kunne søge hen for at læse avis, drikke kaffe, slappe af og tale sammen, mens deres hustruer gik rundt og nød de udstillede værker på den årlige quiltefestival på Gl. Aulby Skole i Vejlby.

Førstedagen er traditionelt der, hvor der kommer flest gæster. Det er 15. gang, at festivalen holdes, og jubilæet fejres blandt andet med en logokonkurrence, hvor man som gæst kan være med til at finde et nyt logo.

Jette Thomsen, der er med til at arrangere festivalen, fortæller, at gæsterne kommer fra hele landet, og som regel er der også besøg fra de nærmeste nabolande, Tyskland og Sverige. Den store udstilling med patchwork er leveret af 12 patchworkbutikker. Reglen er, at de udstillede ting, heraf ikke mindst de mange, store og flotte tæpper ikke må have været udstillet på quiltefestivalen før. På den måde sikrer man, at der hvert år er nye ting at lade sig inspirere af. Med henblik på at tage inspirationen med hjem, gik mange af deltagerne målrettet til værks ved at tage foto af de udstillede værker.

Arrangørerne, Aulby Kultur- og Idrætsforening, Quiltefestivalgruppen og Bøgelund Patchwork, havde sædvanen tro også sørget for, at det var muligt at købe diverse madvarer og drikkelse. Med til hyggen hørte også den yderst velbesøgte tombola, hvor Dorthe Woetmann stod og sørgede for, at alt gik rigtigt til.

I det hele taget summede det overalt så meget af liv og glade dage, at man hurtigt blev forvisset om, at festivalen efter 15 år fastholder højeste tempo.