Rudkøbing: Langelandsfestivalen har netop offentliggjort et nyt navn på Store Scene, nemlig Tiger/Swan.

Bandet består af fem danske drenge, som har brugt de seneste tre år på at udvikle og teste deres musik af herhjemme og i USA.

I 2017 udsendte bandet sin første single: Too old to die young, som på fire dage opnåede 30.000 streams på forskellige medier.

Langelandsfestivalen kalder i en pressemeddelelse musikerne for "hamrende ambitiøse".

- Sparegrisen er slået itu indtil flere gange, for at give drømmen alt hvad den kan tage. Det er båret frem af en kæmpe lyst til musik, at udforske og lege med genrerne, og så er bandet vel et af de bedste bud på et ungt dansk pop/rock-band anno 2018 - friske, udadvendte og lige på, leverer bandets deres sange live, med en nerve, så du ikke er i tvivl om, at du skal rykke lidt i hofterne, skriver Langelandsfestivalen.

Tiger/Swan har lige udsendt sin tredje single: "Rain of fire". /EXP