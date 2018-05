krydstogtbesøg

MS Braemer kom til Fredericia fra morgenstunden med knap 1000 gæster ombord. Nogle af gæsterne tog på udflugt til andre byer i området og andre blev. Som det engelske ægtepar Julia og Allan Harvey fra byen St. Anne's i Nordengland.

- Vi vil gerne ud at gå, når vi kommer i land, for vi har ikke lyst til at køre i bus. Vi vil hellere rundt og udforske stederne selv, sagde Julia Harvey.

Både Julia og Allan har haft job som lærer, men er nu gået på pension. Nu nyder de at rejse, og det sker ofte på krydstogter.

- Vi vil gerne lære Danmark at kende. Vi kender København, men vil gerne se de mindre byer. I går var vi i Aabenraa, som var dejlig og hyggelig. Fredericia er også dejlig, men større og meget livlig med alle de mennesker, sagde Allan Harvey, som var imponeret over fredericianerne.

- Alle er så venlige, og alle taler så godt engelsk, sagde han.

Fredericia Dagblad mødte dem i Gothersgade, hvor de var ved at studere et kort. Missionen var at finde Den Tapre Landsoldat, som lå inden for gå-afstand. Netop det var en fordel ved Fredericia i forhold til mange andre krydstogtbyer.

- Vi har tidligere været ved havne, hvor man kommer ind og er afskærmet. Jeg elsker, at man bare kommer lige ind i byen og møder de lokale, som er af sted med deres børn, eller går en tur med hunden, sagde Julia Harvey.

Butikkerne havde tilladelse til at holde åbent fra klokken 10 til 13, men der er aktiviteter helt til slutningen af eftermiddagen rundt omkring i byen.