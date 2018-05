Annalise Bager slog samtidig fast, at Kristi himmelfartsdag er en af de store fortællinger, vi har brug for.

Som så ofte før indtog hun sin plads ved alteret for at forestå gudstjenesten på Kristi himmelfartsdag i en fyldt kirke.

Det er 65-årige Annalise Bager, som torsdag den 10. maj tog afsked med sine sognebørn efter 34 års virke for at give stafetten videre.

Hun så ligeledes tilbage på sit virke som præst og bekendtgjorde, at hun godt kunne nogle år endnu, men at det er på tide at sige stop, selvom hun elsker sit arbejde.

- Jeg har været i kontakt med mange mennesker og delt sorger og glæder fra vugge til grav. Mit arbejdsliv har betydet rigtig meget for mig. Det er en livsstil, og jeg kunne fortsætte, til jeg bliver 70. Men det er min holdning, at jeg vil stoppe på et tidspunkt, hvor I mine sognebørn stadig synes, at jeg stadig gør det godt.

- Jeg har gjort mit bedste, men jeg ved ikke, om det er godt nok. Det er jer, der afgør det. Det har været en fantastisk tid at være præst for jer på Langeland. Jeg vil savne jer alle, sagde hun og præsenterede herefter sangerinden, Jeanet Ulrikkeholm, der sang og spillede guitar og lut for tilhørerne.

Helt slut er det dog ikke, kunne Annalise Bager afsløre, da hun et kvarters tid senere gav hånd og tog afsked med sin menighed i kirkedøren.

Annalise Bager har nemlig sagt ja til også i år at fungere som præst på Langelandsfestivalen, når den løber af stablen i slutningen af juli.