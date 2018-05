Ravnholt: I Odense knokler 18.000 motionister Kristi himmelfartsdag af sted med stopure og pulstællere til Eventyrløbet. Men det er de fuldstændig ligeglade med i Herrested og omegn, for her handler det for 43. gang om Ravnholtmarchen - og det gælder først og fremmest om at hygge og nyde fridagen i skoven.

I år var 464 mødt frem til start ved Ravnholt Gods - lidt færre end sidste år. Nogen af dem løb, andre cyklede og de fleste valgte at gå rundt i den nyudsprungne Ravnholtskov. Ruterne bød på seks kilometer, ti kilometer og de sejeste tog ud på halvmaraton-ruten, altså 22 kilometer.

Fælles for deltagerne er, at de alle sammen kommer tilbage til parken ved Ravnholt, hvor der traditionen tro er dækket op med hoppepude, fadbamser, grilpølser og så videre.

Men hvorfor lægge et lille motionsarrangement samme dag som Eventyrløbet, Fyns suverænt største af slagsen?

- Jamen, vi kom først, og vi har det fint med at samle omkring 500 deltagere her ved Ravnholt, sagde Conny Junker fra foreningen Støtten, der endnu engang stod i spidsen for det store arrangement.

Festen i slotsparken, der jo ellers ikke er åben for publikum, varer frem til klokken 16.