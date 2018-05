For tre nyvalgte i kommunalbestyrelsen, Winni Kielstrup Hansen, Tonny Gjersen (begge SF) og Joan Kate Sand Pedersen (S), som vikarierer for sin sygemeldte partifælle Arno Knuse, var det udbytterige ture.

Her stod bibliotekschef Anni Bagge Jensen og flere af hendes kolleger klar til at fortælle om den moderne biblioteksdrift, som skal række både over traditionelle bogudlån, mulighed for at læse aviser, det elektroniske bibliotek, selvbetjeningsbiblioteket og samarbejdet med andre biblioteker her i landet.

Der blev både besøgt et plejecenter, en skole, et bofællesskab, jobcentret m.v. Og det hele sluttede på hovedbiblioteket i Rudkøbing.

Langeland: En ting er at føre valgkamp, have ønsker og løfter samt en idé om, hvor man gerne vil føre sit lokalsamfund hen. Noget andet er, når vælgerne har talt, og den kommunalpolitiske hverdag indfinder sig - med en selv i en indflydelsesrig rolle.

- Det er altid godt at komme bagom at se, hvordan tingene fungerer. Nogle steder kender jeg jo selv som aktivitetsbruger. Jeg vil ikke sige, at jeg blev forundret over noget. Det var nok mere på første tur, sagde Winni Kielstrup Hansen.

Samme holdning havde Tonny Gjersen.

- Det er rart at komme til at tale med brugerne og dejligt at komme rundt, bl.a. på Humble Skole, hvor jeg selv har været ansat, nævnte han.

Joan Kate Sand Pedersen var ligeledes tilfreds med turen.

- Fint at komme rundt at se skoler, institutioner og det øvrige, og jeg var imponeret over det faglige engagement og de mange kompetencer, som folk besidder, påpegede hun.