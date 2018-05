Brøndby kan efter ti magre år uden titler vinde både pokalguld og mesterskab i løbet af kort tid.

Det første trofæ kan komme torsdag, hvor Superligaens førerhold møder nedrykningstruede Silkeborg i pokalfinalen.

Det er længe siden, at Brøndby har haft noget at fejre, og træner Alexander Zorniger tager derfor intet for givet, selv om det vel nok er de færreste, der tror på, at Silkeborg kan overraske i Parken.

- Når man er kommet frem til en finale, så har man gjort mange ting rigtigt, og nu vil vi gerne gøre arbejdet færdigt. Sætte kirsebærret på kagen.

- Følelsen af at tage det sidste skridt er noget af det største, siger Alexander Zorniger.

- De gange, hvor der har været noget at fejre i min karriere, så har jeg nydt det, og det vil jeg gerne gøre på torsdag.

- Jeg kender også den snak, der vil komme bagefter, hvis man ikke vinder. Det vil bare gøre alting lettere at vinde, siger tyskeren.

Brøndby er ubesejret i 31 kampe siden august sidste år, og det har skabt en hype omkring holdet.

Op til pokalfinalen har en Brøndby-fan eksempelvis fået tatoveret "The Double 2018" på sin arm i en forventning om, at holdet vinder to titler i år.

- På holdet taler vi om at være modige inde på banen, og det er fansene også nu.

- Vi er tæt på, og vi vil være skuffede, hvis det går den forkerte vej.

- Men vi har skabt tro og håb om en bedre fremtid, og det er større end at vinde en enkelt kamp eller en titel, siger Zorniger.

- Silkeborg spiller i den samme liga som os, og når man gør det, så kan man tabe kampe. Men vi tror på, at vi kan håndtere disse situationer, siger tyskeren.

Hos finalemodstanderen Silkeborg kæmper anfører Simon Jakobsen og holdkammeraterne for at undgå nedrykning.

Tre dage efter pokalfinalen skal midtjyderne på hjemmebane møde Lyngby og med en sejr undgå at synke længere ned i nedrykningssumpen. I weekenden tabte Silkeborg 1-2 i Lyngby.

Alligevel er der overskud til at give alt for at vinde pokalfinalen, som er den største kamp i karrieren for de fleste på Silkeborg-holdet.

- Vi har de her par dage, hvor vi giver hinanden lov til at få en fantastisk oplevelse, siger Simon Jakobsen.

- Det er en finale, hvor vi tager en lille pause fra det, vi laver i Superligaen.

- Det er stort i sig selv at være kommet til finalen, men det er ikke nok. Vi spiller for at vinde. Man ser også i Champions League, at de små undertippede hold pludselig kan drille de store, siger anføreren.

Statistikken taler dog mod en Silkeborg-sejr, da det er syv år siden, at midtjyderne senest slog Brøndby.

- Jeg har aldrig slået Brøndby, siger Simon Jakobsen.

- Men det er også helt perfekt, hvis den første gang bliver i en pokalfinale.

Silkeborg-træner Peter Sørensen lader til at have skabt en intern tro på, at holdet rent faktisk kan slå overmagten, når det går løs i Parken.

- Overraskelsen er heller ikke større, hvis det skulle ske. Vi spiller trods alt i samme række, siger Peter Sørensen.

- Der er nogle ting, der bliver ophævet i store forestillinger.

- Nogle gange kan Brøndby tabe til Skagen, og så kan Brøndby slå Liverpool. FC København kan vinde over Manchester United, og OB kan vinde over Real Madrid.

- Nogle gange sker der sådan nogle ting på den store scene.

- For Brøndby og FCK er den store scene den internationale, men for os kan pokalfinalen godt være en scene, hvor vi kan vinde en titel. Det er en ekstraordinær kamp for os, siger han.

Dansk Boldspil-Union (DBU) forventer 33.000 tilskuere - cirka 5500 fra Silkeborg - på tribunerne til finalen, der spilles torsdag klokken 17.00 i Parken.