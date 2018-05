Debat: Så kom ræven ud af graven

Læserbrev: Vort motto er stadigvæk, at energiproduktion skal ske lokalt, forbruges lokalt og være ejet af forbrugerne. Vi ønsker ikke vindmøller på havet, hvor entreprenørerne stor set selv bestemmer prisen. Partiet Venstre har endelig fundet ud af, hvordan vi selv giver signal til omverdenen om, at hvis vi skal have grøn strøm, skal den være så dyr som mulig og konkurrencen udelukkes. Det minder om historien om de to advokater i købstaden, hvor den ene en dag fik besøg af en mulig ny klient. Han hørte på mandens ærinde og sagde, et øjeblik den klarer vi. Han gik ind på sekretærkontoret og kom lidt efter tilbage med en kuvert som han gav til klienten. Her har De min anbefaling. Nu går de ned ad den og den gade og der finder De et advokatfirma og de kan hjælpe Dem. Klienten forlod kontoret og hvad tror I der stod i brevet. Der stod: "Kære kollega, der er kommet to dumme får til byen, jeg tager den ene, du får det andet".

Det vi er vidne til er, et regeringsstyret udbud uden nogen form for konkurrence, for byderne er underhånden enige om, hvem der skal byde. Det bliver den dyreste strøm Danmark nogensinde har brugt, hvis det da nogensinde kommer så langt.

Det er et typisk eksempel på, at regeringen er bange for vælgerne. De gemmer vindmøllerne bag jordkrumningen, de sørger for det bliver den dyreste strøm nogensinde og de har formodentlig heller ikke sikret sig, at Lars Chr. Lilleholdt bliver svensk Honorarkonsul.

Regeringen lever i håbet og det går ud på, at når de planlægger ni år ud i fremtiden til 2027 skal befolkningen tro på, at blå blok også har regeringsmagten i 2022.

Jeg tror, at de planlægger skattelettelser og det ud fra den betragtning, at de ingen udgifter har til grøn omstilling de første 10 år. Dette er som så meget andet en fejlkonstruktion, et sorteperspil. En ny regering skal overtage en statskasse, der er plyndret af den nuværende, det er det, der er planen, men den går ikke op.

For det første har vi Folketingsvalg i 2019 og ved den lejlighed går Liberal Alliance ud under spærregrænsen og Dansk Folkeparti får kun få mandater. Med hensyn til udsættelse i 10 år, så har befolkningen for længst gennemført energiomlægningen til fossilfri energi, for de løsner bare bremsen og så vi får fossilfri energi ved egen hjælp.