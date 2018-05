Debat: Nu bliver det lettere at få voksenlærlinge

Læserbrev: Arbejdsmarkedet udvikler sig i en mere og mere specialiseret retning. Derfor er det et behov for løbende opkvalificering. Vi har stor mangel på faglærte på det danske arbejdsmarked, og vi skal sætte alle sejl til for at få flere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Derfor er der også behov for at voksne, som ikke fik en uddannelse, da de var yngre, får en uddannelse og bliver voksenlærlinge. Det er særligt vigtigt for de personer, som måske har befundet sig på kanten af arbejdsmarkedet og som nu er kommet ind i fx. en ufaglært stilling, at de har mulighed for at få kvalifikationer, som kan gøre dem i stand til at udføre mere krævende opgaver. Men det er så sandelig også vigtigt for virksomhederne, for vi står i en situation, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft er stor.

I Dansk Erhverv har vi længe kæmpet for, at virksomheder, som giver personer over 25 år, der ønsker en faglært profil, nemmere adgang til de lønkompensationsmuligheder, som findes gennem voksenlærlingeordningen. Derfor hilser vi det velkommen, at alle kommuner fra den 1. april 2018 gennemfører forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning. Forsøget har til formål at sikre, at det bliver mere gennemskueligt at navigere i de forskellige regler og samtidig giver mulighed for, at flere kan få tilskud.

Konkret har det for vores medlemsvirksomheder været et stort problem at afgøre, hvornår en voksen anses for at være 25 år. Banalt vil nogen måske mene, men hvis forudsætningen for at hjælpe et menneske i gang på det danske arbejdsmarked er, at der gives tilskud og det så falder på en regel, som få kan forstå, så er det nok bedst at lave reglen om. Reglen er særligt kompliceret, fordi det tidligere har det været ved erhvervsuddannelsens påbegyndelse, at elevens alder var afgørende for om personen var over eller under 25 år. Det vil sige, når grundforløbet blev påbegyndt. Dette gjaldt, uanset om uddannelsesaftalen med virksomheden blev indgået flere år efter, hvor den voksne måske var langt over de 25 år. Lidt poppet kan man sige, at man i et uddannelsesperspektiv på den måde kunne blive anset for evig ung. Denne regel er nu blevet justeret, så den voksne skal være 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse. Ud over aldersproblematikken er der ligeledes åbnet op for at en større gruppe kan komme i betragtning til tilskud via voksenlærlingeordningen.

Med de nye regler er der ingen undskyldning for, at ufaglærte ikke kommer i gang med en uddannelse. Det er godt for den enkelte, som får flere muligheder og det er godt for virksomhederne, at der er flere faglærte på arbejdsmarkedet.