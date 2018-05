Debat: Bedre erhvervsfremme

Læserbrev: Det var en presset erhvervsminister, der forleden svarede udenom på mine spørgsmål om et nyt erhvervsfremmesystem. Baggrunden var, at et udvalg, nedsat af ministeren, havde barslet med en nationalisering af erhvervsfremmeindsatsen, og det ville betyde, at den lokale kommunale og regionale indsats ville blive sløjfet. Det eneste udvalget ville gøre decentralt, var at samle en landsdækkende bestyrelse og et sekretariat i Silkeborg. Resten af indsatsen skulle åbenbart køres centralt fra Slotsholmen.

Det er derfor voldsomt ironisk, at regeringen nu vil markedsføre sine strøtanker om en reform af erhvervsfremmeordningerne som en effektivisering til gavn for det lokale erhvervsliv. Men før kommunalreformen lød der anderledes positive tanker om en decentralisering af erhvervsfremmeindsatsen.

Lad mig citere den daværende borgerlige regerings egne ord: "Ansvaret for udviklingen af de lokale erhvervsvilkår forankres i kommunerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Den lokale erhvervsindsats handler om at skabe gode lokale vækstbetingelser for virksomheder og iværksættere. Dermed får kommunerne et større samlet ansvar for at betjene virksomhederne i de spørgsmål, hvor nærheden til virksomhederne spiller en vigtig rolle. Regeringen vil samle ansvaret for den lokale erhvervsservice i kommunerne".

Citatet her står i oplægget "Det nye Danmark - en enkel offentlig sektor tæt på borgeren", april 2004, s. 23.

Men det var jo dengang før den kommunalreform, som førte til den største centralisering i mands minde, og derfor er det da underligt nu, hvor regeringen ellers bryster sig af at ville flytte arbejdspladser ud og decentralisere, at de har glemt deres egne budskaber fra dengang.

Desuden sagde erhvervsministeren flere gange i folketingssalen på mit spørgsmål, at der var en bred opbakning fra alle de store organisationer, men det er ingenlunde tilfældet. Derfor håber jeg, at ministeren kommer til fornuft og styrker de lokale led.