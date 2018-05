Kerteminde: Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning har netop godkendt årsrapporten for 2017.

Årsrapporten - regnskabet - viste et overskud på 10 millioner kroner.

- Jeg er super tilfreds med at se, at forsyningen fortsat er sund og leverer flotte resultater. Forsyningen er ejet af kommunen, og som sådan er den fællesskabets selskab. Her trækkes ingen profit ud til en ejerkreds. Det kaldes hvile-i-sig-selv-princippet, fortæller bestyrelsesformand Sanne Stemann Knudsen.

Bestyrelsen har besluttet, at overskuddet spares op til kommende investeringer, hvilket, skriver selskabet i en pressemeddelelse, er i tråd med de nye statslige regler gældende for forsyningsvirksomheder.

- Vi skal til selv at spare op til fremtidens investeringer. Det er vi forpligtet til ud fra de nye regler for forsyninger. Låntagningen skal mindskes mest muligt. I en virksomhed som vores går overskud enten til opsparing til investeringer - eller til at holde ro på priserne, siger direktør Michael Høj-Larsen. /EXP