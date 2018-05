Eventyrløbets distance på fem kilometer fik en overraskende vinder blandt herrerne. Også for vinderen selv. Andreas Lommer fra Odense Atletik har gjort forsøget otte gange, men i år var første gang, anstrengelserne var nok til en førsteplads, som kom i hus med tiden 14 minutter og 51 sekunder.

- Det var hurtigere, end jeg havde håbet, sagde vinderen selv kort efter løbet.

- Jeg er i god form, men det var lidt en overraskelse for mig.

Hos kvinderne kunne vinderen dårligt være overrasket. Simone Glad tog sin 12. sejr i Eventyrløbet - sejre, som er fordelt på begge distancer. I år var hun også kun et sekund efter sin hidtil bedste vindertid på de fem kilometer med tiden 16 minutter og 58 sekunder og det trods en dårlig hæl, kunne hun afsløre. Efter en træningstur i Sydafrika i vinter har rekordholderen døjet med skaden, og det var også grunden til, at hun ikke forsøgte at gentage bedriften fra sidste år, hvor hun vandt begge distancer.

Med 12 sejre udbygger hun føringen som den mest vindende løber i Eventyrløbets 41 årige historie. Men står det til Simone Glad selv, så bliver det ikke den sidste.

- Jeg bliver ved med at komme tilbage. Jeg er flyttet til København, men det er en tradition at komme til Eventyrløbet hvert år, og jeg har tænkt mig at fortsætte, sagde hun.