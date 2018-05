Debat: Bliv håndværker - og tjen kassen

Læserbrev: I modsætning til hvad mange måske tror, så er mange erhvervsuddannelser vejen til både et utal af karrieremuligheder og gode lønninger. Faktisk kan man som håndværker eller tekniker ifølge brancheorganisationen TEKNIQ ofte tjene mere end mange akademikere.

Hvis du vil noget med livet, så tag en teknisk erhvervsuddannelse.

Sådan lyder det desværre alt for sjældent, når unge og ikke mindst deres forældre overvejer de unges kommende uddannelsesvalg, i takt med at folkeskolens afgangseksamen nærmer sig. For selvom de seneste tal viser, at lidt flere unge er begyndt at vælge erhvervsuddannelserne, så bliver gymnasierne tilsyneladende stadig generelt betragtet som det eneste, rigtige førstevalg for unge med ambitioner.

Intet kunne dog være mere forkert.

For mens mange studenter efter endt uddannelse må kigge langt efter jobmarkedet, så er en erhvervsuddannelse den direkte vej ud i virkeligheden. Vel at mærke en virkelighed, hvor man kan se lønkronerne trille ind på kontoen allerede under uddannelsen.

Samtidig viser tal fra henholdsvis UddannelsesGuiden og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at man som eksempelvis elektriker eller vvs'er både får en højere startløn og over et helt liv tjener mere end mange med en akademisk uddannelse. Både for elektrikere og vvs'ere er den månedlige startløn - afhængigt af geografien - i gennemsnit på 27-28.000 kroner efter endt uddannelse, mens man med en længerevarende videregående uddannelse som designer får cirka 20.500 kr. og med en universitetsuddannelse i filosofi kan se frem til en startløn på cirka 21.700 kr.

Økonomien bør med andre ord ikke være et argument for ikke at vælge en erhvervsuddannelse, tværtimod.

Det samme gælder fordommen om, at livet som håndværker er lig med nedslidning af kroppen. Arbejdet som bl.a. elektriker eller vvs'er har ændret markant karakter og er ikke nær så fysisk belastende som tidligere. Samtidig har nye hjælpemidler betydet, at man efter et langt og spændende arbejdsliv stadig kan have en krop i topform, når pensionsalderen nærmer sig. Antallet af ansatte på over 67 år i installationsbranchen er de seneste år da også steget med over 75 procent.

Et tal, som samtidig understreger, at der er brug for alle hænder. Der er gang i dansk økonomi, og alle eksperter forventer, at vi over de kommende år får brug for tusindvis af flere faglærte. Arbejdsløsheden er da også forsvindende lille inden for mange erhvervsfag, ligesom karrieremulighederne er mange.

Og har du ambitioner om at starte din egen virksomhed, vil en uddannelse som netop elektriker eller vvs'er også åbne mange døre. Cirka 10 procent vælger inden for disse fag at blive selvstændige.

Derfor: Slip den gymnasiale vanetænkning og vend blikket mod erhvervsuddannelserne. Og hvis du vil noget med livet, så vælg en teknisk erhvervsuddannelse!