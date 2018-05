Læserbrev: På trods af trafikselskabernes takstreformer, Takst Sjælland og Takst Vest, benytter en tredjedel af danskerne stadig enkeltbillet og ikke Rejsekortet, og dermed betaler de unødigt dyrt for deres rejse med kollektiv transport. Nogle kan givetvis endnu vindes over, men Rejsekortet må ikke blive tvang, og der skal være et attraktivt alternativ for dem, som ikke vil eller kan bruge Rejsekort. I løbet af de seneste år er to store takstreformer gennemført i den kollektive trafik, så der nu kun mangler Bornholm. Reformerne er kommet som følge af Rigsrevisionens beretning i 2015 om trafikselskabernes manglende succes med at harmonisere takstsystemerne.

Med takstreformerne lægger trafikselskaberne op til, at Rejsekortet skal være danskernes foretrukne billettype i den kollektive transport. Rejsekortet er nu billigere end enkeltbilletten, hvilket gør prisforholdet mellem de to produkter væsentligt mere gennemskuelig.

Mange rejsende fravælger Rejsekortet

En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen viser imidlertid, at kun lige over halvdelen af danskerne, anvender Rejsekortet som deres primære billettype. Der er således en meget stor del af danskerne, som stadig bruger andre billettyper.

Den næstmest anvendte billettype er sms og mobil/kontantbillet, som 30 procent benytter. Det er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at takstreformen Takst Sjælland blev indført for over et år siden, og dermed gjorde Rejsekortet billigere end enkeltbilletter på hele Sjælland. I undersøgelsen begrunder de fleste fravalget af Rejsekortet med, at de rejser sjældent med kollektiv transport, eller at prisen er for uigennemsigtig.

Det er uhensigtsmæssigt. Hvis man fravælger Rejsekortet, bliver kollektiv trafik på mange rejser meget dyrere. På Sjælland er enkeltbilletter eksempelvis 35-65 procent dyrere end Rejsekortet. En så stor fordyrelse kan få mange til at afholde sig fra at anvende kollektiv trafik.

Alternativet til Rejsekort er ikke godt nok I Ældre Sagen og Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen mener vi, at Rejsekortet grundlæggende er et godt produkt. Men Rejsekortet skal være et tilvalg, som er så brugervenligt, at det er kundernes foretrukne valg, og ikke noget, man tvinges over på, fordi alternativerne er langt dyrere. Der vil være en restgruppe, der ikke kan eller ikke ønsker at bruge Rejsekortet, og de bør ikke straffes urimeligt.

Mange er glade for Rejsekortet. Men vi ved, at eksempelvis mange pensionister ikke har et Rejsekort og måske aldrig får det. Cirka 210.000 personer over 65 år er ikke på internettet. Derudover er der mange, der ikke færdes naturligt i den digitale verden, som Rejsekortet grundlæggende er skabt til. For de danskere, som enten ikke ønsker eller kan bruge Rejsekortet, er det vigtigt, at der er et reelt billet-alternativ til kollektiv transport for dem.

Summa summarum er, at når trafikselskaberne med takstreformerne vælger at bygge hele den kollektive trafik op om Rejsekortet, så skal Rejsekortet være så brugervenligt, at det er de rejsendes primære valg, og at alle har en reel mulighed for at anvende Rejsekortet. Kollektiv trafik skal være for alle, og som det er nu, risikerer vi at udelukke en stor gruppe ældre mennesker og ikke-digitale borgere, fordi deres alternativ til Rejsekortet er for dyrt.