Debat: Nyt EU-budget skal sikre vækst og arbejdspladser

Læserbrev: EU forhandlinger i øjeblikket om, hvordan unionens nye budget skal se ud for perioden 2021 til 2027. Der er tale om budgetter i størrelsesordenen 1200 milliarder EUR, ca. 8.880 milliarder kroner, og det er naturligvis nogle beløb, som påkalder sig en væsentligt interesse.

Der er lagt op til svære forhandlinger, hvor færre skal betale efter Storbritanniens udtrædelse. For Danmark bør fokus være på, at budgettet skal være mindre samtidig med, at der bør tages et opgør med landbrugsstøtten, så vi kan bruge penge i de sektorer, som vil skabe vækst, produktivitet og arbejdspladser i Danmark og resten af EU.

Serviceerhvervene er der hvor arbejdspladserne og væksten skabes i øjeblikket. Hvis nye forretningskoncepter skal skabes i Danmark må vi også være bedre til at støtte innovation og iværksætteri og sikre, at EU's budget er med til at understøtte den dagsorden. Og når vi skal bruge flere penge her, skal vi bruge færre et andet sted. Landbrugsstøtten har længe været en af EU's største budgetudgifter og når Dansk Erhverv mener, at vi skal nedtrappe støtten handler det ikke om, at vi har noget særligt imod landbruget. Men efter Brexit er der et hul i kassen og hvis ikke vi skal betale mere, skal pengene naturligvis komme et sted fra. Her er det helt oplagt at kigge på landbrugsstøtten, når hullet skal lukkes. Vigtigst for dansk erhvervsliv er, at de penge, der skal gå til EU-systemet bruges på ting, som skaber øget produktivitet og ikke fastholder sektorer og virksomheder i støttefælden. Et EU-budget, som ser frem, kan sætte turbo på det indre marked og vores europæiske konkurrenceevne til glæde og gavn for væksten, beskæftigelsen og for både virksomheder og borgere i EU.