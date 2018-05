Debat: Sæt ikke de udenlandske talenter udenfor døren

Læserbrev: Regeringen er gået i tænkeboks om udenlandske studerende i Danmark. Årsagen er, at mange af de udenlandske studerende rejser hjem, når eksamensbeviset er i hus. Dermed kommer de kompetencer og den viden, de har tilegnet sig på de danske universiteter, ikke i spil på det danske arbejdsmarked. Men måske i Norge eller Sverige, eller hvor de nu kommer fra.

Efter sigende skulle en af idéerne internt i regeringen være at skære i antallet af studiepladser til engelsksprogede studerende. Men det er en rigtig dårlig idé, fordi vi dermed ikke bare lukker døren for de udenlandske studerende, vi lukker også døren for en del af fremtidens vækst og beskæftigelse.

Faktum er, at vi har brug for højt uddannede specialister på det danske arbejdsmarked. Nu og i fremtiden. Og da beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere end det er tilfældet i dag, giver det rigtig god mening at hente specialister og talenter fra udlandet.

Derfor skal vi i Danmark motivere de dygtige udenlandske studerende til at slå sig ned i vores dejlige land. Vi skal give dem muligheder i form af tillokkende skatteordninger og en lavere beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft. Vi skal gøre dem til en del af den talentmasse, som danske virksomheder rekrutterer fra.

Pointen er, at vi skal se udenlandske studerende som en mulighed, der skal omfavnes og ikke som et problem, der skal holdes ude.