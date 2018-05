På eventyrløbets 10 kilometer-distance blev det til en førstegangsvinder hos herrerne. Og så alligevel ikke. Peter Glans har flere gange vundet løbet på den halve distance, men i år var han hurtigst over de 10 kilometer, som han tilbagelagde på 32 minutter og syv sekunder.

Peter Glans kunne tage sejren foran Steffen Massaro, som vandt på distancen i 2017 og har samlet fem sejre i eventyrløbet. Massaro løb ikke meget langsommere, end han plejer, men omkring halvvejs på ruten trak Peter Glans fra den forsvarende vinder, og han kunne krydse stregen i ensom majestæt.

Hos kvinderne blev det også til en første sejr til Sisse Bogetoft. Hun lå længe alene i front, men troede, at hun var nummer to. Hvad hun ikke vidste var, at favoritten Simone Glad, som holder rekorden for flest sejre i løbet, valgte den lange distance fra. Først da publikum råbte til Sisse Bogetoft, at hun lå forrest, gik det op for hende, at favoritten ikke bare var stukket af, fortalte hun efter sejren. Sisse Bogetoft vandt i tiden 39:04.