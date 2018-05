Flere erhvervsdrivende har faktisk forholdene til at få et mærke, men de glemmer bare at søge om det, fortæller Johnni Lund Hansen, ansvarlig for mærkeordningen i Nordfyns Kommune.

Nordfyn: Syv erhvervsdrivende fra Otterup er lige nu en del af Nordfyn Kommunes mærkeordning, der i 2015 blev grundlagt i et samarbejde mellem Handicaprådet, handelsstandsforeningerne og Nordfyns Kommune. Formålet med ordningen var at lave en light-udgave til "God Adgang", som er en tilsvarende national mærkeordning med skrappere krav til at få et mærke.

Johnni Lund Hansen, ansvarlig for mærkeordningen på Nordfyn, erkender, at det er gået trægt med antallet af mærker. Men han mener, at det især skyldes at folk glemmer at søge om at få mærket, efter de har forbedret deres tilgængelighed.

- De erhvervsdrivende skal selv søge hos os på kommunens hjemmeside, når de føler, at de har forhold, som kan kaste et mærke af sig, siger han og kommer med flere eksempler på butikker, der har glemt at søge om at få mærket.

- Fodterapeuten i Bredgade i Otterup har fået sat en rigtig fin rampe op, men de har bare ikke fået mærket, fordi de ikke har søgt. Også henne i Nordfyns Bank i Otterup har jeg været med til at få lavet nogle ramper - men de har desværre heller ikke lige fået søgt, og det er jo rigtig ærgerligt, når forholdene begge steder er på plads, påpeger Johnni Lund Hansen.