Tidligere ungarbejder takker Egehøj: I har lært unge om gode værdier og arbejdsmoral

Jeg var lige kommet hjem fra arbejde, da jeg på vej ind ad døren med indkøbsposerne i hånden hørte lyden af en sms.

Beskeden var fra min søster: "Har du hørt Egehøj lukker?". Jeg stod lidt og så på beskeden og rystede lidt på hovedet over det hun skrev. Svarede så: "Nej, det har jeg ikke hørt, hvor har du dog den idé fra?"

Så sendte hun et link til en artikel fra Fyens.dk. Jeg satte mig tungt ned i en stol og læste artiklen, jeg har læst den mange gange nu, og jeg kan stadig ikke rigtig tro det.

Overvældet af følelser sidder jeg så nu og skriver om mit eget møde med Egehøj.

Historien starter omkring 1. april 1993, hvor jeg med et skub fra mine forældre cyklede mod Egehøj. Meget nervøs banker jeg på døren til privaten, hvor Jonna åbner døren. Jeg får nervøst forelagt hende mit forehavende, og hun viste mig over på gartneriet til Aksel.

Aksel kigger lidt på mig og spørger om jeg er vant til at bestille noget. Det fik jeg overbevist Aksel om, at det var jeg, så jeg blev ansat.

Som weekend-plukker, en titel et utælleligt antal unge menneksker fra Veflinge og omegn har haft.

Lørdag d. 17 april 1993 klokken 6.00 om morgenen havde jeg min første dag som champignonplukker. Det blev til lørdag efter lørdag, ferie efter ferie. Jeg stoppede først helt, da jeg i 2002 blev færdig med en videregående uddannelse.

Champignonerne finanserede stort set hele min ungdom. Den første knallert, kørekortet, den første bil, tøj, fester, ferier og skolebøger.

Man var på akkord, så man skulle rubbe neglene som Aksel sagde, og man skulle komme til tiden og være stabil.

Man var en del af Egehøj-familien. Så man mødte ind lørdag morgen kl. 6.00, og så plukkede vi, indtil vi var færdige. Det var nogle lørdage kl. 10 og andre lørdage kl. 14, men sådan var det. Der var altid et par af de voksne "damer" på arbejde til at holde styr på alle os unge.

Mens vi plukkede blev der snakket livligt over rækkerne i husene. Der blev snakket fester, drenge, tøj og meget mere, og jeg fik nogle af de bedste venner i de år, jeg var på Egehøj.

Man fik på Egehøj lært gode værdier, og hvad det vil sige at have arbejdsmoral. Egehøj Champignon har betydet meget for lokalsamfundet i årevis, men den største betydning har den haft for mange af os unge mennesker, der er vokset op der og er blevet formet til voksne.

For mig personligt er det med sorg, jeg hører, at virksomheden nu lukker.

Tak til familien Stenvang for alt, hvad de har betydet op gennem min ungdom, jeg ønsker dem alt det bedste.