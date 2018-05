Nordfyn: Nordfyns Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du ikke lige ved, hvad du skal gøre med din gamle bil, trailer eller campingvogn, som ikke længere er egnet til at køre på landevejene. I de sidste omkring fire år har det nemlig været muligt at ringe til kommunen, hvis du står med det problem.

- Hvis du har en gammel campingvogn, trailer eller bil, som er indregistreringspligtig, så kan du kan ringe til Nordfyns Kommune. Vi vil gerne fjerne køretøjet uden omkostninger, fortæller Tom Hørmann, vejingeniør i Nordfyns Kommune.

I den seneste tid har der været flere eksempler på køretøjer, der er blevet efterladt flere forskellige steder på Nordfyn. Først var det en stjålet Volkswagen ved Fakta i Bogense, og senest en smadret campingvogn ved indgangen til Egense Plantage ved Gyldensteen Strand.

I den første sag endte det med, at politiet efter omkring 14 dage fjernede bilvraget, da bilens ejer, som var en ældre dame, ikke havde mulighed for at gøre det. I den anden sag kunne stelnummeret på campingvognen ikke findes i politiets register, så derfor fik kommunen lov af ordensmagten til at hente caravanen med fejeblad og køre den videre til en autoophugger.

Nordfyns Kommune håber på, at folk vil bruge det gratis tilbud i stedet for at efterlade en gammel bil et sted, hvor den ikke hører hjemme.

- Vi har nogle, der ringer ind og benytter sig af ordningen, men det er mit indtryk, at det kunne være endnu flere, vurderer Tom Hørmann, der samtidig oplyser, at afhentning af biler kun gælder biler op til 3500 kilo.

Du skal ringe til Birgit Hansen fra Nordfyns Kommune på telefon 64 82 88 43 eller kontakte hende via bih@nordfynskommune.dk, hvis du skal have hjælp til afhentning.